Turčianske Teplice vyhlásili zbierku použitého oblečenia
Autor TASR
Turčianske Teplice 26. novembra (TASR) - Obyvatelia Turčianskych Teplíc môžu pomôcť ľuďom v núdzi svojím použitým zimným oblečením. Zbierku vyhlásila radnica, ľudia môžu šatstvo odovzdať vo vybraných termínoch v zberni šatstva pre sociálne odkázaných. Informovalo o tom mesto na svojom webe.
„Do zbierky môžu občania priniesť oblečenie na zimu, a to dámske, pánske, detské. Zbierajú sa hlavne tričká, tepláky, mikiny, zimné bundy, nohavice, čiapky, rukavice. Nepoškodenú zimnú obuv je potrebné zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili,“ priblížila radnica.
Šatstvo môžu obyvatelia odovzdať vo štvrtok (27. 11.) a 4. decembra od 14.00 h do 16.00 h do zberne šatstva pre sociálne odkázaných, ktorá sa nachádza na prízemí budovy na Ulici SNP. „Nepotrebným, obnoseným šatstvom i obuvou môžu darcovia pomôcť ľuďom, ktorí to môžu potrebovať,“ dodala radnica.
