Turčianske Teplice zabezpečia opatrovateľskú službu z eurofondov

Turčianske Teplice 28. októbra (TASR) - Samospráva Turčianskych Teplíc bude opätovne zabezpečovať pomoc seniorom z mimorozpočtových zdrojov. Na čiastočnú úhradu miezd 13 opatrovateliek získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac 200.000 eur. Informoval o tom primátor Igor Hus na sociálnej sieti.



"V meste sme poskytovali opatrovateľskú službu v posledných dvoch rokoch viac ako 60 seniorom. Od februára 2019 do marca tohto roka nám pomohol NFP vo výške 220.000 eur. So zabezpečením stravy, liekov či upratovaním pomáhalo starším občanom 15 opatrovateliek," spomenul Hus.



V lete sa samospráva podľa neho opätovne zapojila do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a bola úspešná. "Od decembra tohto roka nám NFP vo výške 212.000 eur opäť pomôže pri domácej starostlivosti. Ide o finančný príspevok na čiastočnú úhradu mzdových výdavkov pre 13 opatrovateliek. Ušetrené finančné prostriedky môžeme tak použiť na iné, pre občanov prospešné projekty."