Turčianske Teplice zabezpečia rekonštrukciu detského bazéna

Turčianske Teplice 23. februára (TASR) - Mesto Turčianske Teplice plánuje zrekonštruovať detský bazén, zrealizovať chce i ďalšiu časť výmeny svietidiel za úsporné. Financie na tento účel vyčlenilo z rezervného fondu. Vyplýva to z druhého rozpočtového opatrenia, ktoré na svojom rokovaní vo štvrtok schválili mestskí poslanci.



Mesto investuje do rekonštrukcie detského bazéna z rezervného fondu čiastku 30.000 eur, ďalších 30.000 eur do rekonštrukcie ďalšej časti svetelných bodov na LED, prácami sleduje úsporu elektrickej energie. Z rezervného fondu zafinancuje mesto i rozšírenie účtovného programu o registratúru vo výške 6000 eur.



Radnica má záujem zlepšiť energetickú efektívnosť objektu Materskej školy Školská, kde chce využiť i obnoviteľné zdroje energie. Na tento účel vyčlenila na projekt v rezervnom fonde 7150 eur. Na ostatné projektové dokumentácie k investíciám pôjde ďalších 50.000 eur.



Z dotácie vo výške 6142 eur samospráva zabezpečí riešenie havarijnej situácie v podobe výmeny termostatických ventilov na ústrednom kúrení v Základnej škole Žarnovická.



Samospráva zároveň v nadväznosti na minuloročné vyslovenie dôvery vláde SR zvýšila prostriedky na splácanie istín úverov z rezervného fondu o 60.930 eur, na tento účel už mala v tohtoročnom rozpočte vyčlenených 237.802 eur.



Po zmene je rozpočet mesta vyrovnaný. Jeho celkové príjmy predstavujú 8.813.863 eur, v rovnakej výške naplánovalo mesto i celkové výdavky.