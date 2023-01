Turčianske Teplice získajú do majetku investície od súkromných firiem

Turčianske Teplice 16. januára (TASR) - Mesto Turčianske Teplice prevezme do svojho vlastníctva investície, ktoré vybudovali súkromné spoločnosti pri realizácii svojich zámerov. Ide o nové či rekonštruované chodníky, verejné osvetlenie i zeleň. Informoval o tom primátor Igor Hus.



Jednu z investícií vybudoval investor obchodného reťazca. "Novú tvár získala časť ciest pri ľadovej ploche, kruhový objazd, ktorý vylepšil prístup pri vjazde do mesta. Ten pôjde do majetku Žilinského samosprávneho kraja," uviedol Hus.



Mesto zase podľa neho prevezme do svojho majetku infraštruktúru ku kruhovému objazdu, ktorú tvoria chodníky, zelené plochy a verejné osvetlenie v hodnote 148.000 eur.



Koncom minulého roka mesto prevzalo do svojho vlastníctva i stavbu cesty a chodníka popri kúpeľnom parku od tamojších kúpeľov. "Nový povrch cesty a chodníka si vyžiadala stavba rezidenčnej časti v dĺžke 370 metrov. Popri parku pribudlo aj 14 kusov nového verejného osvetlenia. Spoločnosť investovala do prestavby cesty, chodníka a verejného osvetlenia 226.000 eur," doplnil Hus.