Turčianske Teplice zriadia cez víkend dve odberné miesta

Turčianske Teplice 5. februára (TASR) - Obyvatelia sa budú môcť dať otestovať na ochorenie COVID-19 počas nadchádzajúceho víkendu aj v Turčianskych Tepliciach. Samospráva zriadi dve odberné miesta. Informovala o tom v tlačovej správe.



"Mesto pripravuje na sobotu (6. 2.) pre potreby občanov dve odberové miesta na testovanie antigénovými testami. Odberové miesta budú na Základnej škole Školská a v priestoroch gymnázia v Horných Rakovciach, fungovať budú v čase od 8.00 h do 19.00 h," uviedla samospráva. V nedeľu (7. 2.) bude otvorené odberové miesto už iba v Horných Rakovciach v priestoroch gymnázia od 8.00 h do 19.00 h.



"Okrem toho môžu občania využívať aj mobilné odberové miesto, ktoré zriadil Žilinský samosprávny kraj v priestoroch polikliniky na Ulici 9. mája. Funguje v pracovné dni od 7.00 h do 15.00 h," pripomenula radnica.

amo pop