Turčianskoteplické kúpalisko rekonštruujú za približne 50.000 eur

Turčianske Teplice 1. decembra (TASR) - Samospráva kúpeľného mesta Turčianske Teplice pristúpila k rekonštrukcii areálu miestneho letného kúpaliska. Do prác, ktoré budú môcť domáci i návštevníci mesta vidieť budúcu sezónu, investuje približne 50.000 eur. Informoval o tom primátor Igor Hus na sociálnej sieti.



"Pre domácich, ale aj návštevníkov teplického kúpaliska pripravujeme na budúcu sezónu nový priestor na občerstvenie v podobe sezónneho stánku. Rekonštruuje sa aj dlažba v okolí detského bazéna vrátane bezbariérových úprav s celkovou výmenou 453 metrov štvorcových," spresnil Hus. Výmenou podľa neho prejdú aj všetky rebríky pre vstup do veľkého bazéna za nové nerezové.



Radnica zabezpečuje na území mesta i ďalšie investície. "Rekonštrukciou prechádza aj časť oplotenia areálu cintorína v Dolnej Štubni vrátane vstupných brán v dĺžke 64 metrov za 16.858 eur. V rámci investícií sme sa pustili aj do nevyhnutných opráv na Galérii Mikuláša Galandu," priblížil Hus.



Samospráva sa podľa neho v tejto súvislosti roky snažila z rôznych fondov a grantov získať finančné prostriedky na rekonštrukciu pamätného domu, hlavne strechy. "Bohužiaľ, zatiaľ sme neboli úspešní. Niektoré drevené časti stavby už boli v takom zlom stave, že sme museli pristúpiť k ich výmene alebo k oprave z nášho rozpočtu," dodal primátor. Do prác radnica investuje približne 15.000 eur.