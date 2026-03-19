Turčiansky beh opäť spojí priaznivcov pohybu s dobrou vecou
Každý kilometer sa tentoraz pobeží pre štvorročného Tadeáška, ktorý trpí autizmom a potrebuje náročné terapeutické liečby.
Autor TASR
Belá-Dulice 19. marca (TASR) - Charitatívny Turčiansky beh tento rok opäť spojí bežcov, rodiny a priaznivcov pohybu. Dňa 23. mája spoločne podporia dobrú vec pod taktovkou občianskeho združenia Parasport24. Podujatie sa pre rastúci záujem presúva do obce Belá-Dulice v Martinskom okrese.
„Potrebujeme väčší priestor, preto sme sa rozhodli presunúť podujatie do Belej-Dulíc. Teší nás, že záujem o akciu každoročne rastie. Trasa sa síce mení, ale nádherné výhľady na Malú a Veľkú Fatru zostávajú,“ uviedol organizátor podujatia a predseda občianskeho združenia Parasport24 Miroslav Buľovský s tým, že trať povedie prevažne po poľných cestách a účastníci si budú môcť vybrať medzi päť- a desaťkilometrovým okruhom.
Každý kilometer sa tentoraz pobeží pre štvorročného Tadeáška, ktorý trpí autizmom a potrebuje náročné terapeutické liečby. Časť vyzbieraných financií poputuje aj projektu Deti môjho srdca - zariadeniu v Spišskej Novej Vsi.
„Okrem klasického behu sme pripravili aj ďalšie kategórie - obľúbený nordic walking či rekreačnú prechádzku pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť, no zo zdravotných dôvodov nemôžu behať. Podujatie ponúka aj možnosť virtuálneho behu pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne,“ dodal organizátor.
„Potrebujeme väčší priestor, preto sme sa rozhodli presunúť podujatie do Belej-Dulíc. Teší nás, že záujem o akciu každoročne rastie. Trasa sa síce mení, ale nádherné výhľady na Malú a Veľkú Fatru zostávajú,“ uviedol organizátor podujatia a predseda občianskeho združenia Parasport24 Miroslav Buľovský s tým, že trať povedie prevažne po poľných cestách a účastníci si budú môcť vybrať medzi päť- a desaťkilometrovým okruhom.
Každý kilometer sa tentoraz pobeží pre štvorročného Tadeáška, ktorý trpí autizmom a potrebuje náročné terapeutické liečby. Časť vyzbieraných financií poputuje aj projektu Deti môjho srdca - zariadeniu v Spišskej Novej Vsi.
„Okrem klasického behu sme pripravili aj ďalšie kategórie - obľúbený nordic walking či rekreačnú prechádzku pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť, no zo zdravotných dôvodov nemôžu behať. Podujatie ponúka aj možnosť virtuálneho behu pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne,“ dodal organizátor.