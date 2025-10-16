< sekcia Regióny
TRAGÉDIA V TATRÁCH: Turista spadol z vrcholu Rysov, našli ho mŕtveho
Autor TASR
Vysoké Tatry 16. októbra (TASR) - Český turista spadol z vrcholu Rysov vo Vysokých Tatrách, po dvoch dňoch ho záchranári našli mŕtveho. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že operačné stredisko tiesňového volania prijalo žiadosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 43-ročnom mužovi ešte v stredu (15. 10.) v dopoludňajších hodinách, keďže s ním rodina stratila kontakt.
Naposledy sa im s nezvestným podarilo skontaktovať v utorok (14. 10.), keď sa údajne pohyboval v oblasti Rysov. „Pri pátraní boli využité lokalizačné služby operátora, žiaľ, neúspešne. O pomoc bola požiadaná aj letka Ministerstva vnútra SR a záchranári HZS s dronmi, avšak pre nepriaznivé podmienky nebolo možné využiť leteckú techniku,“ uviedla HZS.
Na pátraciu akciu preto odišli záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry pozemne. Pri prehľadávaní danej oblasti našli vo štvrtok telo hľadanej osoby pod stenou nad Žabími plesami. „Žiaľ, pravdepodobne došlo k pošmyknutiu na zľadovatenom povrchu a následnému pádu približne 300 metrov, pri ktorom hľadaná osoba utrpela poranenia nezlučiteľné so životom,“ dodala HZS.
