< sekcia Regióny
TURISTA UVIAZOL V STRMOM SVAHU: Záchranári pomáhali 73-ročnému mužovi
Na miesto vyrazili záchranári z Oblastného strediska Slovenský raj.
Autor TASR
Hrabušice 8. novembra (TASR) - Horskí záchranári zasahovali v nedeľu v podvečerných hodinách v Slovenskom raji, kde 73-ročný turista zablúdil a uviazol v strmom svahu nad roklinou Suchá Belá. Muž nedokázal samostatne pokračovať v ceste, preto požiadal o pomoc. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na webovej stránke.
Na miesto vyrazili záchranári z Oblastného strediska Slovenský raj. „Po vypátraní muža vyslobodili zo strmého svahu pomocou lana postupným vyťahovaním na protiváhu na lesnú cestu, odkiaľ bol prevezený terénnym vozidlom na Podlesok,“ uviedli horskí záchranári. Turista neutrpel žiadne zranenia a na vlastnú žiadosť pokračoval ďalej samostatne.
Na miesto vyrazili záchranári z Oblastného strediska Slovenský raj. „Po vypátraní muža vyslobodili zo strmého svahu pomocou lana postupným vyťahovaním na protiváhu na lesnú cestu, odkiaľ bol prevezený terénnym vozidlom na Podlesok,“ uviedli horskí záchranári. Turista neutrpel žiadne zranenia a na vlastnú žiadosť pokračoval ďalej samostatne.