Turista v Jánošíkových dierach si poranil hlavu aj končatiny
Autor TASR
Terchová 22. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v pondelok popoludní v Malej Fatre 71-ročnému mužovi slovenskej národnosti, ktorý sa nachádzal na modrom turistickom značenom chodníku vedúcom cez Jánošíkove diery. Pošmyknutím a následným pádom si privodil poranenie hlavy a dolnej aj hornej končatiny. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Na pomoc mu vyrazili pozemne traja horskí záchranári slúžiaci v Štefanovej. „Po príchode na miesto muža vyšetrili, ošetrili a následne bol pacient na nosidlách transportovaný k hotelu, kde bol odovzdaný do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedli z HZS.
