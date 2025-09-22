Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. september 2025Meniny má Móric
< sekcia Regióny

Turista v Jánošíkových dierach si poranil hlavu aj končatiny

.
Ilustračná snímka. Foto: Webová stránka HZS

Horskí záchranári pomáhali v pondelok popoludní v Malej Fatre 71-ročnému mužovi slovenskej národnosti, ktorý sa nachádzal na modrom turistickom značenom chodníku.

Autor TASR
Terchová 22. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v pondelok popoludní v Malej Fatre 71-ročnému mužovi slovenskej národnosti, ktorý sa nachádzal na modrom turistickom značenom chodníku vedúcom cez Jánošíkove diery. Pošmyknutím a následným pádom si privodil poranenie hlavy a dolnej aj hornej končatiny. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Na pomoc mu vyrazili pozemne traja horskí záchranári slúžiaci v Štefanovej. „Po príchode na miesto muža vyšetrili, ošetrili a následne bol pacient na nosidlách transportovaný k hotelu, kde bol odovzdaný do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedli z HZS.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre