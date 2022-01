Muž zablúdil v Chočských vrchoch, po noci vonku ho našli záchranári

Dolný Kubín 14. januára (TASR) – Zablúdeného 55-ročného turistu v Chočských vrchoch hľadali v piatok ráno horskí záchranári. Ako informovali na sociálnej sieti, napokon sa im ho podarilo nájsť.



Turista sa ešte vo štvrtok (13. 1.) vybral z Dolného Kubína do Chočských vrchov. V oblasti vrchu Havrania zišiel z trasy a zablúdil. Po noci strávenej vonku, v skorých ranných hodinách podchladený a neschopný pohybu, kontaktoval tiesňovú linku 155. Podľa Horskej záchrannej služby (HZS) však nevedel uviesť presnú polohu, kde sa nachádza a ani poskytnúť GPS súradnice. Mali len informáciu, že je na zvážnici medzi vrchmi Havrania a Vrchvarta.



Pátrať po mužovi išli skupiny záchranárov HZS z oblastných stredísk Veľká Fatra, Malá Fatra, školiaceho strediska a Strediska lavínovej prevencie. Podchladeného muža sa podarilo nájsť pozemnej skupine záchranárov. Podľa ďalších zverejnených informácií ho po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zateplení transportovali do Lúčok, kde ho odovzdali privolanej posádke Rýchlej zdravotnej pomoci na prevoz do nemocnice.