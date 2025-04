Turisti môžu v Dolnej Krupej využiť bezplatnú Krupanskú fčelu

Trnava 29. apríla (TASR) - Turisti, ktorí sa vyberú z Trnavy do Dolnej Krupej, môžu od 3. mája do 29. júna využiť bezplatnú autobusovú linku Krupanská fčela. Linku spúšťa Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism. Ako informovala, spoj bude medzi Trnavou a Dolnou Krupou premávať každú sobotu a nedeľu.



Autobus s kapacitou 49 miest vychádza zo železničnej stanice v Trnave o 10.00 h a 14.00 h a z Dolnej Krupej sa vracia späť do Trnavy o 13.30 h a 17.30 h. „Záujemcovia doň môžu nastúpiť bez registrácie a odviezť sa bezplatne,“ uviedla výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj Agáta Mikulová.



Turistov do Dolnej Krupej láka predovšetkým kaštieľ šľachtického rodu Brunsvickovcov, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a je obklopený rozľahlým anglickým parkom. „V tunajšom rozáriu počas mája a júna rozkvitne viac ako 2500 ruží, čo robí toto obdobie najatraktívnejším na jeho návštevu. Nezameniteľnou súčasťou zážitku je aj mauzóleum Chotekovcov, ktoré je vďaka obci po rokoch opäť sprístupnené verejnosti. K zaujímavostiam patrí aj medzinárodne oceňovaná medovina, ktorú možno ochutnať v miestnom rodinnom podniku hneď v susedstve kaštieľa,“ pripomenul výkonný riaditeľ OOCR Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Pre všetkých, ktorí chcú Dolnú Krupú spoznať ešte dôkladnejšie, sú pripravené aj komentované prehliadky so sprievodcom. Tie sa uskutočnia 24. mája, 7. a 14. júna 2025. Návštevníkom predstavia kaštieľ, anglický park, rozárium, kostol aj mauzóleum. „Krupanskú fčelu môžu takto turisti využiť pri objavovaní siedmich divov Dolnej Krupej. Je určená pre všetky vekové kategórie, pre rodiny s deťmi, seniorov, mladé páry či partiu priateľov,“ doplnil Prostinák.



OOCR Trnava Tourism spolupracuje na projekte s KOCR Trnavský kraj i s oblastnými organizáciami Rezort Piešťany a Žitný ostrov - Csallóköz. Krupanská fčela je súčasťou kooperačného projektu, ktorý sa uchádza o podporu Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Jeho cieľom je propagácia výletných lokalít a podpora udržateľného cestovného ruchu.