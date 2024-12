Turisti na lyžiach budú môcť využívať zjazdovky tento rok bezplatne

Bratislava/Vysoké Tatry 15. decembra (TASR) - Turisti na lyžiach vo Vysokých Tatrách budú môcť využívať zjazdovky tento rok ešte bezplatne, ale so sprísneným režimom. Skituristom bude ako oficiálna výstupová trasa slúžiť dočasne presmerovaný turistický chodník, ktorý sa vyhne kritickým úsekom. Na sociálnej sieti na to upozornil Tatranský národný park (TANAP). Spoplatnenie skitouringu vo vysokotatranských lyžiarskych strediskách vstúpi do platnosti od sezóny 2025/2026.



"Tento variant bude najbezpečnejšie riešenie v tejto lokalite a bude slúžiť na výstup aj pre peších turistov. Podobným spôsobom vyjdeme v ústrety aj skituristom v stredisku na Štrbskom Plese," uviedol TANAP. Doplnil, že všetci budú musieť rešpektovať prevádzkový poriadok konkrétneho strediska.



Správa TANAP-u sa zároveň s prevádzkovateľom horských stredísk dohodla na ďalšom postupe. Dôjde k vyznačeniu dočasne presmerovaného turistického chodníka tak, aby sa jednoznačne odstránili kritické, životu nebezpečné miesta. "Nová podoba výstupovej trasy bude z dôvodu bezpečnosti, ako aj ochrany prírody záväzná pre všetky osoby vstupujúce na zjazdovky mimo lyžiarov so skipasmi a záchranárskych zložiek," tvrdia ochranári.



Turizmus na lyžiach v Tatranskej Lomnici, ako aj na Štrbskom Plese bude k dispozícii počas celej prevádzkovej doby strediska. Avšak podľa ochranárov bude večerný skitouring na Štrbskom Plese zrušený. TANAP deklaruje, že bude zavedený aj dôkladnejší monitoring dodržiavania výstupových trás a rešpektovania prevádzkového času a poriadku strediska.