Turisti na Orave môžu navštíviť ostrov umenia, expozície i výstavy

Dolný Kubín 28. júla (TASR) – Oravská galéria už niekoľko desaťročí v letných mesiacoch láka predovšetkým na Slanický ostrov umenia uprostred Oravskej priehrady, ktorého návšteva je spojená s vyhliadkovou plavbou loďou. Okrem toho si môžu turisti v regióne pozrieť hneď niekoľko expozícií a výstav.



„Neďaleko Oravskej priehrady, v Tvrdošíne, spravujeme Galériu Márie Medveckej. Od roku 1979 tu veľkým chronologickým prierezom predstavujeme tvorbu maliarky Oravy. V týchto priestoroch sme vytvorili aj výstavnú sieň, kde predstavujeme generačne príbuzných autorov Márie Medveckej tvorbou zastúpenou v zbierkach Oravskej galérie. Tento rok si jubileum vybral Ernest Zmeták,“ priblížila pre TASR riaditeľka galérie Eva Ľuptáková.



Podľa riaditeľky je Zmeták časťou svojej tvorby spätý priamo s Oravou. „V 50. rokoch musel opustiť Vysokú školu výtvarných umení, de facto bol vyhnaný z Bratislavy. Útočisko našiel na hornej Orave, v Rabči, odkiaľ potom podnikal svoje maliarske cesty,“ načrtla.



Župný dom v Dolnom Kubíne každoročne ponúka päť stálych expozícií umenia od 15. po 20. storočie. Návštevníci tu nájdu ikony, barokové umenie aj záber umenia slovenskej moderny prvej polovice 20. storočia. „Popri stálych expozíciách v Župnom dome pravidelne pripravujeme dve krátkodobé výstavy. Momentálne sú to výstavy maliarky Juliany Mrvovej a Malú výstavnú sieň obsadili sklári s výstavou pod názvom New Glass Folder, ktorú pripravil sklár Palo Macho,“ uviedla Ľuptáková. Zároveň dodala, že návštevníci, ktorí v lete prechádzajú Dolným Kubínom, prijali výstavy veľmi pozitívne. „Sú dobre hodnotené a páčia sa im. To je vlastne to, čo chceme - pripraviť program, ktorý zaujme, má kvalitu a ktorý sa spojí s týmto mestečkom,“ zdôraznila.



Keďže Orava podľa Ľuptákovej nemá veľké množstvo aktívnych výtvarníkov, ktorí by tu žili, snažia sa hľadať a skúmať korene. Tento rok objavili mimoriadne výtvarne talentovaného Juliana Hajduk Browna, ktorý má len päť rokov. Jeho mama pochádza z Dolného Kubína, momentálne žije s manželom a s malým Julianom v zahraničí. V auguste bude mať malý umelec vernisáž v edukačnom centre Oravskej galérie.



„Návštevník, ktorý zavíta na staré historické Hviezdoslavovo námestie v Dolnom Kubíne, kde dominuje Župný dom, sídlo Oravskej galérie, sa rozhodne nudiť nebude. Má široký záber možností, čo u nás môže vidieť. Okrem toho, ako všetky pamiatkové staré historické budovy je Župný dom v lete výborne klimatizovaný, takže srdečne pozývame a tešíme sa na každého návštevníka,“ uviedla Ľuptáková.