TURISTI POZOR: Niektoré chodníky v Slovenskom raji pokrýva ľad

Spišská Nová Ves 10. januára (TASR) - Niektoré turistické chodníky v Slovenskom raji aktuálne pokrýva súvislá vrstva ľadu. Upozorňuje na to na sociálnej sieti Správa Národného parku (NP) Slovenský raj a vyzýva návštevníkov, aby tomu prispôsobili výstroj a oblečenie.



"Napriek tomu, že aj u nás v uplynulých dňoch zavládol odmäk, mnohé úseky turistických chodníkov stále pokrýva ľad. Dobrým príkladom je kamenný most ponad rieku Hornád na Letanovskom mlyne, na ktorom sa nachádza súvislá vrstva ľadu. Všetkým turistom smerujúcim k nám preto dôrazne odporúčame pribaliť si do ruksaku turistické mačky alebo protišmykové návleky s hrotmi," uvádza Správa NP.



V týchto dňoch pracovníci Správy NP zároveň kontrolujú a prerezávajú spadnuté stromy na turistických chodníkoch v doline Tomašovská Belá - Biely potok a aj v Prielome Hornádu. Správca turistickej infraštruktúry dodáva, že väčšina chodníkov je momentálne priechodná bez väčších problémov. "Netreba však podceniť zimný výstroj, oblečenie a obutie vrátane spomínaných mačiek," dodáva s tým, že všetky aktuálne výstrahy a prípadné uzávery chodníkov nájdu návštevníci na oficiálnej stránke Horskej záchrannej služby.