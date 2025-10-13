< sekcia Regióny
Turisti sa môžu vydať po novom Tajomnom chodníku Tribečom
Záujemcovia si môžu vybrať z peších i cyklistických trás. Sú medzi nimi kratšie, určené na prechádzky rodín s deťmi, i dlhšie pre skúsených turistov a cyklistov.
Autor TASR
Nitra 13. októbra (TASR) - Na tri pešie a tri cyklistické trasy sa môžu vydať turisti, ktorí chcú spoznávať zaujímavosti a tajomné zákutia pohoria Tribeč. Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) v októbri sprístupnila Tajomný chodník Tribečom.
Ako informovala, ide o projekt, ktorý turistov prevedie miestami opradenými legendami. „Každá z lokalít ponúka iný príbeh, inú atmosféru a kúsok tajomstva, ktoré sa mení s každým krokom. Tajomny chodnik Tribecom sa zacina v obci Zlatno v okrese Zlate Moravce, priamo pri obchode s potravinami. Tu je osadená informacná tabula, ktora návštevníkov uvedie do tajomnej atmosfery,“ priblížila NOCR.
Záujemcovia si môžu vybrať z peších i cyklistických trás. Sú medzi nimi kratšie, určené na prechádzky rodín s deťmi, i dlhšie pre skúsených turistov a cyklistov. „Turistický chodník ponúka miesta, kde sa miesa realita s mytmi. Tribeč je známy bludickami, podivnými zmiznutiami a nevysvetlitelnými pribehmi. Pre odvaznych navstevnikov je pripravena aj pátracia šifrovacia hra plna indicii a zahad. Zavedie ich po stopach zahadologa, ktory zmizol pocas svojej vypravy,“ doplnila NOCR.
Ako informovala, ide o projekt, ktorý turistov prevedie miestami opradenými legendami. „Každá z lokalít ponúka iný príbeh, inú atmosféru a kúsok tajomstva, ktoré sa mení s každým krokom. Tajomny chodnik Tribecom sa zacina v obci Zlatno v okrese Zlate Moravce, priamo pri obchode s potravinami. Tu je osadená informacná tabula, ktora návštevníkov uvedie do tajomnej atmosfery,“ priblížila NOCR.
Záujemcovia si môžu vybrať z peších i cyklistických trás. Sú medzi nimi kratšie, určené na prechádzky rodín s deťmi, i dlhšie pre skúsených turistov a cyklistov. „Turistický chodník ponúka miesta, kde sa miesa realita s mytmi. Tribeč je známy bludickami, podivnými zmiznutiami a nevysvetlitelnými pribehmi. Pre odvaznych navstevnikov je pripravena aj pátracia šifrovacia hra plna indicii a zahad. Zavedie ich po stopach zahadologa, ktory zmizol pocas svojej vypravy,“ doplnila NOCR.