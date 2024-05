Turisti sa od stredy môžu poprechádzať Juráňovou dolinou v TANAP-e

Zuberec 1. mája (TASR) - K aktuálne otvoreným turistickým chodníkom v Tatranskom národnom parku (TANAP) pribudla od stredy červeno značená trasa od ústia Juráňovej doliny do sedla Umrlá. Do konca apríla sa na ňu vzťahuje sezónna uzávera. Tento kút Západných Tatier si môžu návštevníci opäť prezrieť po polročnej pauze. Informovali o tom zo Správy TANAP-u.



"Turisti si znovu môžu vychutnať celý, zhruba osem kilometrov dlhý okruh, ktorý vedie z Oravíc po červenej značke Tichou dolinou. Pokračuje cez Tiesňavy Juráňovou dolinou až do sedla Umrlá. Odtiaľ sa po modrej vracia Bobroveckou dolinou späť k východiskovému bodu," priblížili zo správy národného parku.



V Tiesňavách pribudol nový most, ktorý vyrobili a osadili pracovníci z ochranného obvodu Roháče. Správa TANAP-u avizovala, že plánuje aj výmenu ďalších mostíkov na tomto chodníku.



Od stredy sa tiež končí uzávera na žlto značenom turistickom chodníku Mengusovská dolina - Symbolický cintorín pod Ostrvou. Návštevníci tak budú môcť absolvovať celý okruh z oboch smerov na úseku rázcestie Popradská poľana a Popradské pleso. Ostatné turistické chodníky, na ktoré sa vzťahuje sezónna uzávera vysokohorského prostredia TANAP-u, si na prvých návštevníkov počkajú do 15. júna.