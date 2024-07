Turisti sa popoludní môžu vydať v Topoľčiankach na piknik s Masarykom

Topoľčianky 28. júla (TASR) - Prehliadka zámku i jazda v koči sú súčasťou zážitkového Pikniku s Masarykom. Koná sa v nedeľu od 14.00 h v Topoľčiankach v okrese Zlaté Moravce.



Ako uviedla Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR), podujatie prenáša návštevníkov do obdobia, keď boli Topoľčianky letným sídlom prvého prezidenta Československej republiky (ČSR) Tomáša Garriguea Masaryka. "Zámockým parkom ich prevedie samotný prezident. Prechádzka je obohatená o krátke scénky z jeho života. Pripomínajú významné obdobie prvej ČSR," uviedli organizátori.



Účastníci majú možnosť nahliadnuť do Masarykovho súkromného života prostredníctvom prehliadky Zámku Topoľčianky a vychutnať si aj piknik v zámockom parku. "Piknikový košík je plný kvalitných produktov so značkou regionálny produkt Ponitrie," doplnila NOCR.