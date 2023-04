Turisti sa so vstupenkou na Trenčiansky hrad dostanú do ďalších múzeí

Trenčín 2. apríla (TASR) - Návštevníci Trenčianskeho hradu môžu počas tohtoročnej letnej sezóny spoznať ďalšie pobočky Trenčianskeho múzea v Trenčíne za zvýhodnených podmienok. So vstupenkou na Trenčiansky hrad majú vstup zdarma do šiestich pobočiek múzea.



Podľa Kataríny Špačkovej z oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea je od 1. apríla v cene vstupenky na malý alebo veľký hradný okruh Trenčianskeho hradu zahrnutá aj návšteva Katovho domu, Kostnice, Župného domu, Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom, rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci a kúrie Ambrovec v Beckove.



"Spoločným vstupným sme sa snažili vyjsť v ústrety turistom, ktorí prichádzajú do Trenčína a okrem hradu chcú spoznať aj ďalšie zaujímavé historické miesta. Teraz tak budú môcť urobiť za zvýhodnených podmienok. Zároveň veríme, že táto iniciatíva pomôže pri rozvoji cestovného ruchu v kraji," povedal riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.



Platnosť vstupenky spoločné vstupné - hrad bude sedem kalendárnych dní vrátane dňa jej nákupu. Zvýhodnenú ponuku môžu turisti využívať do 31. októbra 2023, dodala Špačková.