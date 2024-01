Turisti sa v Prešovskom kraji môžu zapojiť do zimnej turistickej výzvy

Prešov 16. januára (TASR) - Pre turistov i domácich v Prešovskom kraji Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska pripravila na zimnú sezónu turistickú výzvu Zahrejte sa zážitkami v Prešovskom kraji. Ponúka 15 tipov na výstupy rôznej náročnosti. Turistická súťaž dopĺňa ponuku zimných športov a lyžiarskych stredísk, ktorých je na území kraja vyše 30. TASR o tom informovala Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska.



Ako povedala, jednotlivé ciele môžu turisti zdolávať od 16. decembra 2023 až do 16. marca 2024. Podmienkou je navštíviť minimálne desať lokalít.



"Od obdobia pandémie evidujeme rastúci záujem verejnosti o turistické aktivity aj počas zimného obdobia. Preto sme okrem tipov na lyžovanie, bežky a skialp pripravili i námety na zimnú turistiku. Ponúkame tak inšpirácie na možnosti predĺženia pobytu v regiónoch a objavovanie kraja počas zimnej sezóny, a to aj v čase bez snehovej nádielky," predstavil zámer riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Lokality vždy vyberajú podľa jeho slov tak, aby nešlo len o bežne známe miesta, ale aby turisti spoznali aj nové lokality s príbehom a špecifickou atmosférou.



Súťažné lokality turistickej výzvy sú rozdelené do štyroch kategórií rôznej náročnosti. K turistickým výstupom, ktoré podľa Čechovej zvládnu aj rodiny s deťmi, patrí napríklad rozhľadňa v tvare náboja v Údolí smrti alebo nová rozhľadňa pri obci Údol v Staroľubovnianskom okrese. Neďaleko podtatranskej Štôle láka prechádzka k Jánošíkovým vodopádom.



"Veľmi zaujímavými lokalitami strednej náročnosti sú Hermanovské skaly v Údolí obrov, najvyšší bod okresu Stropkov vrch Klin alebo prírodná rezervácia Bišar v regióne Šariš. Špecifickú atmosféru má takzvaná Hora smrti na výšine Kaštielik medzi obcami Nižná Polianka a Mikulášová v okrese Bardejov. Na vrchole je umiestnený pamätník pripomínajúci boje prvej svetovej vojny," doplnila Čechová.



K náročným výstupom je zaradený vrch Ihla ako najvyšší bod okresu Kežmarok, vodopád Skok vo Vysokých Tatrách, útulňa Andrejcová pod Kráľovou hoľou alebo výstup na trojhraničný vrchol Kremenec v Poloninách.



Všetky informácie o lokalitách sú dostupné na www.severovychod.sk.