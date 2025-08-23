Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turisti si pochodom chodníkom zo Skýcova do Zlatna pripomenú SNP

Na snímke obec Skýcov v okrese Zlaté Moravce. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Podľa pamätníkov mali partizánske oddiely viac ako 1100 mužov a aj napriek viacerým pokusom sa nemeckým jednotkám nedarilo obmedziť ich činnosť.

Autor TASR
Skýcov/Zlatno 23. augusta (TASR) – Slávnostným kladením vencov pri pamätníku Slovenského národného povstania (SNP) v Skýcove sa v sobotu ráno začal 37. ročník tradičného turistického pochodu Náučným partizánskym chodníkom. Jeho účastníci si tak pripomenú 81. výročie SNP.

Cieľom 12-kilometrového pochodu je obec Zlatno, kde je pripravený kultúrny program. Ako informovali organizátori, jeho súčasťou bude ukážka artefaktov z druhej svetovej vojny, zoskok parašutistov a hudobná produkcia.

Hlavným cieľom pochodu je okrem turistického zážitku aj priblíženie histórie partizánskeho odboja v Tribečských horách. Počas druhej svetovej vojny tam pôsobili tri veľké partizánske oddiely – Zarubežnij, Plameň a Národný mstiteľ, ktorých viedli legendárni partizánski velitelia Alexander Sviatogorov-Zorič, Putilov a Viktor Maximov.

Podľa pamätníkov mali partizánske oddiely viac ako 1100 mužov a aj napriek viacerým pokusom sa nemeckým jednotkám nedarilo obmedziť ich činnosť. Tá sa sústredila predovšetkým v okolí Skýcova, Zlatna, Zlatých Moraviec a Topoľčianok. Po odchode partizánov krátko pred oslobodením sa nemecké oddiely pomstili obyvateľom Skýcova za ich podporu odboju tým, že ich vyhnali z domovov a celú obec vypálili.
