Turisti si Pochodom vďaky SNP opäť pripomenú tragické udalosti v Cigli

Cigeľ/Handlová 17. januára (TASR) - Turisti si Pochodom vďaky SNP v Cigli a Handlovej opäť pripomenú udalosti z januára 1945, keď Cigeľ za pomoc partizánom prepadli nemecké trestné jednotky. Už 48. ročník jedného z najväčších turistických podujatí na Slovensku sa uskutoční v sobotu (20. 1.), novinkou je online registrácia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Handlová Jana Paulínyová.



Organizátori pre priaznivcov prírody a turistiky všetkých vekových kategórií pripravili na rok 2024 štyri pešie trasy v dĺžke od troch do 15 kilometrov a plánujú v závislosti od poveternostných podmienok i dve lyžiarske trasy, ktoré boli po ostatné roky pre nedostatok snehu problematické. "Z Cigľa sú pripravené tri trasy v dĺžkach 15, desať a šesť kilometrov, na handlovskej strane to bude jedna trasa vhodná pre nenáročných turistov v dĺžke tri kilometre," konkretizovala Paulínyová.



Ďalší ročník turistického podujatia prichádza i s novinkami, po prvý raz má generálneho partnera, turisti sa môžu i vopred online registrovať. "Spustením online registrácie sa organizátori snažia predchádzať zvýšenému počtu účastníkov, ktorí sa registrujú osobne v skorých ranných hodinách a stoja v rade," vysvetlil športový riaditeľ za mesto Handlová a viceprimátor Handlovej Radoslav Iždinský.



Online registrácia by podľa neho mala priniesť väčší komfort účastníkom i štábu. "Dôležité je, aby si vstupenku na podujatie účastníci na štarte a v cieli načítali u organizátorov," doplnil.



Pochod vďaky SNP patrí k najväčším turistickým podujatiam na Slovensku, účastnícky rekord má podujatie z roku 2020, kde prišlo na trasy pochodu 2799 turistov. Maximálny počet účastníkov z organizačných dôvodov nastavili organizátori na 2900 ľudí.



Osobná registrácia účastníkov trasy začína v Cigli a v Handlovej o 7.00 h v domoch kultúry. Prihlásiť sa možno v deň konania podujatia priamo na prezentácii v Cigli do 9.30 h a v Handlovej do 8.15 h. Slávnostné otvorenie sa uskutoční pri Pamätníku padlých v Cigli o 9.30 h za účastí hostí. Organizátori pripravili pre registrovaných účastníkov i autobusy.



Podujatie organizuje obec Cigeľ v spolupráci s mestom Handlová, Združením miest a obcí hornej Nitry, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom slovenských turistov regiónu Prievidza.