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Turisti v Košickom kraji budú môcť využiť aj Zemplínsky okružák
Novinkou bude Zemplínsky okružák, bezplatný autobusový systém typu „hop on hop off“, ktorý počas sobôt prepojí turistické ciele dolného Zemplína a Tokaja.
Autor TASR
Košice 27. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) spúšťa od 4. júla letné turistické spoje. Počas prázdnin a vo vybraných termínoch v septembri a októbri budú môcť cestujúci využiť retrovlaky, bezplatné autobusové prípoje aj nový Zemplínsky okružák. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT).
Koncept Retrovlakom na Kraj sveta prinesie každú letnú sobotu jazdu do inej časti Košického kraja. Z Košíc vyrazia historické motorové vozne, elektrický Pantograf aj parný rušeň Štvorkolák. Na vlakové spoje budú nadväzovať bezplatné autobusy, ktoré výletníkov odvezú napríklad k roklinám Slovenského raja, do obce Háj či do Zádielu.
Novinkou bude Zemplínsky okružák, bezplatný autobusový systém typu „hop on hop off“, ktorý počas sobôt prepojí turistické ciele dolného Zemplína a Tokaja. Počíta aj s možnosťou prepravy bicyklov. „Tieto naše nové spoje ekologicky otvárajú dvere k miestam, kam by sa mnohí dostali len ťažko. Zoberte rodinu parným vlakom za históriou do Jasova a Medzeva alebo na fascinujúcu urbex jazdu do banskej Gelnice. Využite Zemplínsky okružák, odvezte sa na šíravu a odtiaľ do tufových pivníc na Tokaji,“ uviedla výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Doplnila, že vďaka prípojom sa dá navštíviť aj Dobšinská ľadová jaskyňa, Palcmanská Maša či lanovka na Geravy.
Miestenky na nostalgické vlaky je potrebné rezervovať vopred online na stránke retrovlakom.krajsveta.sk. Samotná jazda vlakom je bezplatná, cestujúci hradia povinnú miestenku vo výške dve eurá. Aktivita vznikla v spolupráci kraja, Košice Región Turizmus a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
Koncept Retrovlakom na Kraj sveta prinesie každú letnú sobotu jazdu do inej časti Košického kraja. Z Košíc vyrazia historické motorové vozne, elektrický Pantograf aj parný rušeň Štvorkolák. Na vlakové spoje budú nadväzovať bezplatné autobusy, ktoré výletníkov odvezú napríklad k roklinám Slovenského raja, do obce Háj či do Zádielu.
Novinkou bude Zemplínsky okružák, bezplatný autobusový systém typu „hop on hop off“, ktorý počas sobôt prepojí turistické ciele dolného Zemplína a Tokaja. Počíta aj s možnosťou prepravy bicyklov. „Tieto naše nové spoje ekologicky otvárajú dvere k miestam, kam by sa mnohí dostali len ťažko. Zoberte rodinu parným vlakom za históriou do Jasova a Medzeva alebo na fascinujúcu urbex jazdu do banskej Gelnice. Využite Zemplínsky okružák, odvezte sa na šíravu a odtiaľ do tufových pivníc na Tokaji,“ uviedla výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Doplnila, že vďaka prípojom sa dá navštíviť aj Dobšinská ľadová jaskyňa, Palcmanská Maša či lanovka na Geravy.
Miestenky na nostalgické vlaky je potrebné rezervovať vopred online na stránke retrovlakom.krajsveta.sk. Samotná jazda vlakom je bezplatná, cestujúci hradia povinnú miestenku vo výške dve eurá. Aktivita vznikla v spolupráci kraja, Košice Región Turizmus a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.