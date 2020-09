Turisti vo Vysokých Tatrách odhadzujú najmä plastové fľaše

Vysoké Tatry 19. septembra (TASR) – Svetový čistiaci deň využili zakladatelia iniciatívy #niesomprasa na vyčistenie trasy vedúcej k Zelenému plesu vo Vysokých Tatrách. Medzi odpadkami, ktoré tam počas soboty vyzbierali, dominovali plastové fľaše a papierové vreckovky, šokovala ich pohodená železná tyč. O aktivite informovala jedna z iniciátorov kampane #niesomprasa Michaela Grendelová.



"Od začiatku trasy na Zelené pleso sme natrafili na rôzny odpad. Dominovali však papierové vreckovky. Ľudia si myslia, že sa rozložia rýchlo, ale opak je pravdou, kým sa papierová vreckovka rozloží, trvá to takmer rok," priblížila.



Do sobotnej upratovacej akcie vo Vysokých Tatrách za zapojila aj speváčka Zuzana Smatanová. "Táto iniciatíva sa mi veľmi páči a chcem prispieť svojím hlasom k tomu, aby si ľudia uvedomili, že žiadna planéta B neexistuje a život na nej si tvoríme my sami," povedala.



Ako Grendelová vo Svetový čistiaci deň zhodnotila, kampaň #niesomprasa, ktorú spustili v letných mesiacoch, keď Slováci začali v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu dovolenkovať vo zvýšenej miere doma, verejnosť oslovila. "Na sociálnych sieťach sme na Slovensku a v Čechách zasiahli takmer 2,4 milióna užívateľov. Máme vyše 3000 zdieľaní našich príspevkov a promo videá si pozrelo viac ako 500.000 ľudí," konkretizovala s tým, že iniciatíva chce v osvete pokračovať aj budúci rok.



Pripomenula, že kampaň podporili i osobnosti ako spisovateľka a herečka Kristína Tormová, hudobník Ondrej Kandráč, vodný slalomár Michal Martikán či zjazdár Adam Žampa. Záštitu jej poskytujú Národná asociácia horských vodcov SR, občianske združenie (OZ) Živica, národná asociácia Nordic walking, Klub slovenských turistov a Národný park Muránska planina.