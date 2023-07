Liptovský Mikuláš 15. júla (TASR) - Rozbehnutá letná sezóna sa prejavuje aj na počte a charaktere zásahov profesionálnych a dobrovoľných horských záchranárov v slovenských pohoriach. Počas teplých dní turisti zabúdajú na potrebnú ochranu pred slnkom a dostatok tekutín. Upozornila na to Horská záchranná služba (HZS).



Uplynulý víkend zamestnali kolabujúci turisti záchranárov najmä vo vysokotatranských lokalitách. HZS preto pripomína všetkým turistom, že pri plánovaní túr a výletov by nemali zabúdať na dostatočný zdroj tekutín, prísun energie najmä pri dlhších a náročnejších výstupoch a na potrebnú ochranu pred slnečným žiarením. "Množstvo tatranských turisticky značených chodníkov vedie exponovaným terénom bez možnosti úkrytu v tienistých miestach," dodali záchranári.



Pred začiatkom túry je podľa HZS dôležité sledovať predpoveď počasia, ktoré sa počas horúcich letných dní rýchlo mení a často sa vyskytuje intenzívna búrková činnosť. Na túru je nevyhnutné vyrážať v skorých ranných hodinách. "Na niektorých miestach nad 2000 metrov nad morom sa stále rozprestierajú snehové polia, ktoré by turisti nemali podceňovať," podotkli horskí záchranári s tým, že do terénu je nevyhnutná vhodná pevná obuv.