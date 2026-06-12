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Turisti, zbystrite: Rokliny v Slovenskom raji sú opäť otvorené

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Roklina v Národnom parku Slovenský raj. Foto: TASR – Milan Kapusta

Ako uvádza Správa NP Slovenský raj, na prechod roklín je potrebná vysoká nepremokavá obuv a je vhodné mať náhradné suché topánky na prezutie.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 12. júna (TASR) - Rokliny v Slovenskom raji sú od piatka opäť otvorené. Správa Národného parku (NP) Slovenský raj o tom informuje na sociálnej sieti. Upozorňuje však na vysoký stav vody. Od štvrtka (11. 6.) boli rokliny z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov uzatvorené.

Ako uvádza Správa NP Slovenský raj, na prechod roklín je potrebná vysoká nepremokavá obuv a je vhodné mať náhradné suché topánky na prezutie. Nevhodnou obuvou do roklín vo všeobecnosti, ale najmä v súčasnosti sú tenisky alebo nízka premokavá obuv.

„Z hľadiska prechodu roklín sú pri súčasnom stave vody ťažšie priechodné rokliny, kde sa veľa kráča riečiskom: Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Malý Kyseľ, Veľký Kyseľ. Ľahšie (nie ľahko) priechodné sú Kláštorská roklina, Zejmarská roklina a Sokolia dolina,“ informuje Správa NP Slovenský raj.

V rokline Ferrata HZS Kyseľ platí do nedele (14. 6.) sezónna uzávera. Ferrata bude otvorená od pondelka 15. júna.

„Avizovaný výdatný večerný dážď vo štvrtok Slovenský raj obišiel, a tak hladina vody v roklinách výrazne poklesla, v rokline Suchá Belá o deväť centimetrov za 24 hodín,“ dopĺňa Správa NP Slovenský raj a vyzýva ľudí, že ak zistia pri túre poškodené technické zariadenia, chodníky alebo popadané stromy na turistickom chodníku, aby kontaktovali Správu NP Slovenský raj.
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