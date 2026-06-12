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Turisti, zbystrite: Rokliny v Slovenskom raji sú opäť otvorené
Ako uvádza Správa NP Slovenský raj, na prechod roklín je potrebná vysoká nepremokavá obuv a je vhodné mať náhradné suché topánky na prezutie.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 12. júna (TASR) - Rokliny v Slovenskom raji sú od piatka opäť otvorené. Správa Národného parku (NP) Slovenský raj o tom informuje na sociálnej sieti. Upozorňuje však na vysoký stav vody. Od štvrtka (11. 6.) boli rokliny z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov uzatvorené.
Ako uvádza Správa NP Slovenský raj, na prechod roklín je potrebná vysoká nepremokavá obuv a je vhodné mať náhradné suché topánky na prezutie. Nevhodnou obuvou do roklín vo všeobecnosti, ale najmä v súčasnosti sú tenisky alebo nízka premokavá obuv.
„Z hľadiska prechodu roklín sú pri súčasnom stave vody ťažšie priechodné rokliny, kde sa veľa kráča riečiskom: Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Malý Kyseľ, Veľký Kyseľ. Ľahšie (nie ľahko) priechodné sú Kláštorská roklina, Zejmarská roklina a Sokolia dolina,“ informuje Správa NP Slovenský raj.
V rokline Ferrata HZS Kyseľ platí do nedele (14. 6.) sezónna uzávera. Ferrata bude otvorená od pondelka 15. júna.
„Avizovaný výdatný večerný dážď vo štvrtok Slovenský raj obišiel, a tak hladina vody v roklinách výrazne poklesla, v rokline Suchá Belá o deväť centimetrov za 24 hodín,“ dopĺňa Správa NP Slovenský raj a vyzýva ľudí, že ak zistia pri túre poškodené technické zariadenia, chodníky alebo popadané stromy na turistickom chodníku, aby kontaktovali Správu NP Slovenský raj.
Ako uvádza Správa NP Slovenský raj, na prechod roklín je potrebná vysoká nepremokavá obuv a je vhodné mať náhradné suché topánky na prezutie. Nevhodnou obuvou do roklín vo všeobecnosti, ale najmä v súčasnosti sú tenisky alebo nízka premokavá obuv.
„Z hľadiska prechodu roklín sú pri súčasnom stave vody ťažšie priechodné rokliny, kde sa veľa kráča riečiskom: Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Malý Kyseľ, Veľký Kyseľ. Ľahšie (nie ľahko) priechodné sú Kláštorská roklina, Zejmarská roklina a Sokolia dolina,“ informuje Správa NP Slovenský raj.
V rokline Ferrata HZS Kyseľ platí do nedele (14. 6.) sezónna uzávera. Ferrata bude otvorená od pondelka 15. júna.
„Avizovaný výdatný večerný dážď vo štvrtok Slovenský raj obišiel, a tak hladina vody v roklinách výrazne poklesla, v rokline Suchá Belá o deväť centimetrov za 24 hodín,“ dopĺňa Správa NP Slovenský raj a vyzýva ľudí, že ak zistia pri túre poškodené technické zariadenia, chodníky alebo popadané stromy na turistickom chodníku, aby kontaktovali Správu NP Slovenský raj.