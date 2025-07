Turistická informačná kancelária mesta Žilina je v nových priestoroch

Žilina 8. júla (TASR) - Turistická informačná kancelária (TIK) mesta Žilina vstúpila do letnej sezóny s viacerými novinkami. Tou najväčšou je úspešné presťahovanie kancelárie do reprezentatívnych priestorov na Ulici J. M. Hurbana. Tie zamestnanci predstavili verejnosti v rámci utorkového dňa otvorených dverí, počas ktorého mohli záujemcovia absolvovať bezplatné komentované prehliadky.



Žilinský primátor Peter Fiabáne si od presťahovania sľubuje zlepšenie služieb pre návštevníkov mesta, ale aj skvalitnenie podmienok pre samotných zamestnancov kancelárie. „Nové priestory umožňujú dôstojnú ponuku všetkých informačných materiálov a kompletný servis zo strany pracovníčok a navyše sme to rozšírili o predaj upomienkových predmetov, ktorý nám v doterajších priestoroch chýbal,“ poznamenal Fiabáne.



Pripomenul, že sťahovanie kancelárie bolo spojené aj s prechodom TIK pod Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra. Jej výkonný riaditeľ Štefan Vančík upriamil pozornosť na skutočnosť, že nové priestory sa nachádzajú v centre mesta a ponúkajú nielen informačný servis, ale aj predaj suvenírov a prehliadok. „Medzi najnavštevovanejšie miesta patrí Burianova veža, tichá strážkyňa mesta s výškou 46 metrov. Rastie však aj záujem o Pamätnú izbu Vrbu a Wetzlera, ktorá približuje príbeh dvoch utečencov z koncentračného tábora v Auschwitz-Birkenau,“ priblížil Vančík.



Riaditeľ malofatranskej OOCR doplnil, že k tohtoročným novinkám patria aj propagačné brožúry s ponukou tematických okruhov a produktov. „V júni sme tiež odštartovali poznávací cyklus Stredy s históriou, ktoré budú každý mesiac zamerané na rôzne tematické okruhy, ako secesná Žilina, žilinský priemysel či hotely a kaviarne,“ dodal Vančík.



Počas utorkového dňa otvorených dverí mohli záujemcovia absolvovať bezplatné komentované prehliadky. „Pravidelne sprevádzame na Burianovej veži, v Kostole sv. Barbory a v Pamätnej izbe Vrbu a Wetzlera, takže dnes majú ľudia možnosť ich navštíviť. Okrem toho externe pracujú aj sprievodcovia, takže v pláne je aj prehliadka mesta a záujemcov čaká aj prehliadka katakomb,“ doplnila pracovníčka TIK Mária Martášková.