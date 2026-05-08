Turistická sezóna na hornej Nitre bude i pripomienkou troch udalostí
Do tohtoročnej sezóny vkladá hornonitrianska OOCR podľa jej riaditeľky veľké nádeje.
Autor TASR
Bojnice 8. mája (TASR) - Tohtoročná turistická sezóna na hornej Nitre pripomenie i trojicu udalostí z minulosti. Podujatia počas nasledujúcich mesiacov sa dotknú výročia vzbury prievidzských žien, 100 rokov od objavenia archeologického náleziska v dnešnej Prepoštskej jaskyni v Bojniciach a prvej písomnej zmienky o meste Handlová. Turistickú sezónu slávnostne otvorili v piatok popoludní v Bojniciach.
„Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice (OOCR RHNB) si v spolupráci so svojimi členmi pripravila na celú sezónu bohatý program. Pôjde o aktivity zamerané na rodiny s deťmi i kultúrno-umelecké aktivity,“ načrtla výkonná riaditeľka OOCR Andrea Freimann.
Jedným z produktov sezóny bude podľa nej Rodinná horná Nitra, prinesie niekoľko čiastkových podujatí, ktoré sa odohrajú v Bojniciach, Prievidzi či po celom regióne. „Nebudú chýbať ani tradičné podujatia, ktoré budú v podobnom rozsahu ako po minulé roky, ale s novinkami. Ide o podujatia Legendy ožívajú, Banícky jarmok či Šafranové leto v Bojniciach,“ priblížila a podotkla, že tento rok bude program doposiaľ najširší i s najviac aktivitami.
Na trojicu výročí odkazoval i program otvorenia turistickej sezóny, zároveň tak predstavil členov OOCR. „Mesto Handlová tento rok oslavuje 650. výročie prvej písomnej zmienky, keď Henrich Kricker prišiel na naše územie z Kremnice. Ďalšie významné výročie je prievidzské a tak trochu i bojnické, pretože v roku 1771 sa udiala vzbura prievidzských žien, ktoré sa vzbúrili proti Pálffyovcom. Posledným výročím je 100 rokov od objavenia archeologického náleziska pod farou v Bojniciach v dnešnej Prepoštskej jaskyni Karolom Antonom Medveckým,“ spresnil riaditeľ Kultúrneho centra Bojnice Vojtech Bartko.
Udalosti si počas sezóny pripomenú i členovia OOCR vrátane Bojníc. „Karol Anton Medvecký je veľký pojem, osobnosť, ktorá by mala byť stále v pamäti. Pripomenieme si ho na podujatí Legendy ožívajú, rovnako ako vzburu žien. Pripravujeme aj podujatia, ktoré budú konkrétne koncipované na základe archeologických nálezov, informácií, rovnako i výstavu,“ avizoval Bartko.
Do tohtoročnej sezóny vkladá hornonitrianska OOCR podľa jej riaditeľky veľké nádeje. „Napriek tomu, že sa sezóna otvárala len v piatok, už po minulé víkendy vďaka počasiu a nálade turistov sme evidovali veľmi vysokú návštevnosť v Bojniciach i celom regióne. Veríme, že v tomto trende budeme pokračovať. Očakávania na tento rok sú veľmi pozitívne,“ dodala Freimann.
OOCR tento rok podala žiadosť na svoju činnosť a podujatia vo výške 600.000 eur, uchádzať sa chce i o zdroje z Fondu na podporu cestovného ruchu.
