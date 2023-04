Turistická sezóna v Nitre ponúkne prehliadky mesta i turistiku

Nitra 27. apríla (TASR) - Turistické informačné centrum (TIC) Nitra pripravilo na novú sezónu sériu podujatí pre návštevníkov i obyvateľov Nitry. Zahŕňa prechádzky prírodou i viaceré tematické prehliadky mesta.



Ako informovalo TIC, rôzne druhy podujatí sa budú konať od začiatku júna až do konca septembra. V rámci putovania po zoborských lesoch sú pripravené túry nazvané S batohom po nitrianskych kopcoch i séria podujatí Prechádzky jesennou prírodou. Leto na Zoborskom kláštore zasa ponúkne komentované prehliadky historického areálu so sprievodcom.



Nitrianske TIC pripravilo aj rôzne zamerané prehliadky mesta. Záujemcovia sa budú môcť vybrať počas leta a jesene Po stopách modernej architektúry či skúmať Dedičstvo staviteľa Tomascheka. Turistická sezóna v Nitre ponúkne tiež Otvorené brány kostolov, Pešie potulky mestom či podujatie Poď do mesta na bicykli.