Spišská Stará Ves 11. júla (TASR) - Turistická trasa v Prielome Dunajca je opäť otvorená. Informuje o tom Správa Pieninského národného parku (PIENAP) so sídlom v Spišskej Starej Vsi na sociálnej sieti. Zároveň upozorňuje, že rekonštrukčné práce naďalej prebiehajú. Potrvajú do konca augusta.



"Ospravedlňujeme sa za obmedzenia. Veríme, že po ukončených prácach bude zážitok z národného parku o to pohodlnejší. Preto v záujme bezproblémového priebehu prác prosíme o ohľaduplnosť a trpezlivosť, o dodržiavanie návštevného poriadku národného parku a o dodržiavanie pravidiel slušného správania," uvádza.



Pripomína, že turistická trasa v Prielome Dunajca je prístupná pre peších turistov a cyklistov. Pre návštevníkov na kolobežkách a kolieskových korčuliach z dôvodu bezpečnosti trasa nie je určená.