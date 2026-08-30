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Turistická útulňa, ktorú v Č. Balogu vybudovali lesníci, vyhorela
Útulňu vybudovali štátni lesníci ako súčasť turistickej infraštruktúry určenej pre širokú verejnosť.
Autor TASR
Čierny Balog 30. augusta (TASR) - Turistickú útulňu v lokalite Kysuca-Uhliarka v Čiernom Balogu na Horehroní, ktorú Lesy SR vybudovali len vlani v máji, zničil 29. augusta požiar. Podľa predbežných zistení znalca požiar vznikol po založení otvoreného ohňa priamo v interiéri útulne. TASR o tom v nedeľu informovala Laura Tettingerová z internej a externej komunikácie štátneho podniku Lesy SR.
„Požiar vypukol približne o 6.00 h a uhasiť sa ho podarilo okolo 8.20 h. Na mieste zasahovali dve vozidlá Hasičského a záchranného zboru a jedno vozidlo dobrovoľných hasičov Čierny Balog-Medveďovo. Podľa zistení znalca bol otvorený oheň založený na podlahe útulne. Okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla Tettingerová.
Útulňu vybudovali štátni lesníci ako súčasť turistickej infraštruktúry určenej pre širokú verejnosť. Využili na to aj finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Miesto poskytovalo turistom a návštevníkom lesa priestor na oddych a úkryt počas pobytu v prírode.
„Mrzí nás, že útulňa, ktorú sme vybudovali pre verejnosť a mala slúžiť dlhé roky, bola po niečo vyše roku prakticky úplne zničená. O to vážnejšie vnímame skutočnosť, že podľa zistení znalca vznikol požiar po založení otvoreného ohňa priamo v jej interiéri. Takéto konanie nepredstavuje len škodu na majetku, ale v blízkosti lesa môže ohroziť prírodu a bezpečnosť ľudí,“ zdôraznili lesníci.
Apelujú preto na návštevníkov lesov, aby sa v prírode správali zodpovedne, dodržiavali pravidlá požiarnej bezpečnosti a chránili zariadenia, ktoré sú vybudované pre celú verejnosť.
„Požiar vypukol približne o 6.00 h a uhasiť sa ho podarilo okolo 8.20 h. Na mieste zasahovali dve vozidlá Hasičského a záchranného zboru a jedno vozidlo dobrovoľných hasičov Čierny Balog-Medveďovo. Podľa zistení znalca bol otvorený oheň založený na podlahe útulne. Okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla Tettingerová.
Útulňu vybudovali štátni lesníci ako súčasť turistickej infraštruktúry určenej pre širokú verejnosť. Využili na to aj finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Miesto poskytovalo turistom a návštevníkom lesa priestor na oddych a úkryt počas pobytu v prírode.
„Mrzí nás, že útulňa, ktorú sme vybudovali pre verejnosť a mala slúžiť dlhé roky, bola po niečo vyše roku prakticky úplne zničená. O to vážnejšie vnímame skutočnosť, že podľa zistení znalca vznikol požiar po založení otvoreného ohňa priamo v jej interiéri. Takéto konanie nepredstavuje len škodu na majetku, ale v blízkosti lesa môže ohroziť prírodu a bezpečnosť ľudí,“ zdôraznili lesníci.
Apelujú preto na návštevníkov lesov, aby sa v prírode správali zodpovedne, dodržiavali pravidlá požiarnej bezpečnosti a chránili zariadenia, ktoré sú vybudované pre celú verejnosť.