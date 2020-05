Turistické atrakcie v okolí Kopaníc

Myjava 28. mája (Teraz.sk) - Aj keď Myjava nie je až taká prezentovaná a ospevovaná v médiách, aj napriek tomu má naša Myjavská pahorkatina čo ponúknuť. Hoci tohtoročná turistická letná sezóna bude mať trochu trpkejšiu príchuť. Zostane už totiž navždy poznačená novým vírusom COVID-19.



Všetci s napätím čakáme čo sa bude diať. Aj keď uvoľňovanie je na dobrej cesty a nastala už jeho štvrtá fáza, z čoho sa neskutočne tešíme. Ale aj napriek tomu budeme musieť stále dodržiavať určité hygienické pravidlá, ako sú napríklad rozostupy medzi sebou a sedenie na terasách bude musieť byť stále obmedzené. Tešíme sa aj tomu, že v exteriéroch nebudeme už musieť nosiť rúška stále. V interiéroch zostali stále prikázané.



Turistická sezóna je však otvorená. Slnečné počasie vylákalo kopu ľudí do prírody. Turistické atrakcie aj teraz „praskali vo švíkoch“. Kvôli karanténe a hlavne kvôli tomu, že ľudom sa nechcelo stále sedieť len doma.



A naozaj majú kam ísť. Naše krásne kopanice ponúkajú mnoho turistických atrakcií aj mnoho výletov. Výlety kam môžu ísť rodiny s deťmi, či náročnejšie turistiky. Máme tu mnoho cyklistických cestičiek, o čom svedčí aj kopa cyklistov, ktorí si veľmi pochvaľujú.



„O turistické atrakcie bol teraz naozaj veľký záujem, ľudia začali vo veľkom navštevovať kultúrne pamiatky, rozhľadne, vodné nádrže, cyklistické chodníčky. Naozaj toto obdobie ľudí postavilo z gauča a začali objavovať krásy, ktoré máme okolo seba. Myjavská pahorkatina a Biele Karpaty majú naozaj čo ponúknuť,“ povedala vedúca oddelenia pre regionálny rozvoj.



Najznámejšie turistické atrakcie sú napríklad rozhľadne. Rozhľadní v okolí kopaníc je veľa. Rozhľadňa Poľana, Hrajky, Lipovec, či naozaj krásna rozhľadňa, ukrytá v kopanických lesoch - Rozhľadňa pod Klenovou. Táto rozhľadňa patrí k najväčším rozhľadniam v okolí a je trošku komplikovanejšie ju nájsť, pretože sa k nej dá dostať z viacerých strán. Treba si dôkladne naštudovať mapu, keď sa rozhodnete ísť práve sem.



Kopanice sú známe aj vodnými nádržami. Napríklad priehrada Stará Myjava je veľmi obľúbená. Je častým cieľom aj cyklistov. Nachádza sa pri nej veľké ihrisko pre deti, ale aj fitness stroje pre dospelých, či opičia dráha. Nachádza sa tu jedna reštaurácia s terasou, ktorá vždy má plno ľudí a príjemnú obsluhu. Môžeme si tu dať čapovanú kofolu alebo pivo, či si objednať pizzu alebo špecialitu podniku. A to všetko v príjemnom prostredí. Ďalšia vodná nádrž sa nachádza na Turej Lúke a hovorí sa jej Polder. Polder patrí k najnovšie vybudovaním vodným nádržiam v okolí Myjavy. Ľudí to sem láka aj preto, že sa tu nachádza mini hrádza, kde môžeme ísť na korčule, bicykel, či si len tak zabehať. Ďalšie vodné nádrže , ktoré môžeme spomenúť sú napríklad Brestovec, Matejovec, Jablonica, Pustá Ves.



Ale stále chceme upozorniť hlavne na to, aby sa ľudia riadil pokynmi, ktoré zverejňuje ministerstvo zdravotníctva. Treba dodržiavať všetky hygienické pravidlá, aby sme si to mohli všetko čoskoro vychutnať naplno so všetkým, čo k tomu patrí.