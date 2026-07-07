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Turistické informačné centrum v Bratislave má bezbariérový vstup
Na webovej stránke visitbratislava.com nájdu zároveň návštevníci sekciu venovanú bezbariérovému cestovnému ruchu v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Turistické informačné centrum (TIC) na Klobučníckej ulici v Bratislave má nový bezbariérový vstup, ktorý uľahčuje prístup osobám so zníženou mobilitou. Skolaudovaný bol začiatkom júla. TASR o tom informovali z Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB) i z bratislavského magistrátu.
„Prístupné mesto je mestom, v ktorom sa môže každý pohybovať dôstojne a samostatne. Teší nás, že sa podarilo odstrániť architektonickú bariéru a sprístupniť turistické informačné centrum aj ľuďom so zníženou mobilitou,“ skonštatovala riaditeľka sekcie sociálnych vecí magistrátu Martina Skákalová Kasemová.
Ďalšou pomôckou pre návštevníkov informačného centra so zdravotným znevýhodnením je lupa pre slabozrakých uľahčujúca čítanie informačných materiálov, máp či brožúr. K dispozícii je aj tablet s aplikáciou na online tlmočenie do slovenského posunkového jazyka pre komunikáciu nepočujúcich návštevníkov s pracovníkmi informačného centra.
Na webovej stránke visitbratislava.com nájdu zároveň návštevníci sekciu venovanú bezbariérovému cestovnému ruchu v Bratislave. Jej súčasťou je mapa, na ktorej sú farebne označené prístupné, čiastočne prístupné alebo neprístupné turisticky významné miesta a objekty. Medzi plne prístupné miesta patria napríklad Historické múzeum na Bratislavskom hrade, Primaciálny palác či Danubiana. Sekcia obsahuje aj zoznam bezbariérových toaliet.
BTB už v minulosti spustila viacero iniciatív vychádzajúcich v ústrety ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Nevidiaci a slabozrakí návštevníci turistického centra môžu využiť haptickú reliéfnu mapu určenú na čítanie hmatom. K dispozícii sú aj 3D hovoriace dotykové kocky, vďaka ktorým môžu spoznať ikonické pamiatky Bratislavy.
„Prístupné mesto je mestom, v ktorom sa môže každý pohybovať dôstojne a samostatne. Teší nás, že sa podarilo odstrániť architektonickú bariéru a sprístupniť turistické informačné centrum aj ľuďom so zníženou mobilitou,“ skonštatovala riaditeľka sekcie sociálnych vecí magistrátu Martina Skákalová Kasemová.
Ďalšou pomôckou pre návštevníkov informačného centra so zdravotným znevýhodnením je lupa pre slabozrakých uľahčujúca čítanie informačných materiálov, máp či brožúr. K dispozícii je aj tablet s aplikáciou na online tlmočenie do slovenského posunkového jazyka pre komunikáciu nepočujúcich návštevníkov s pracovníkmi informačného centra.
Na webovej stránke visitbratislava.com nájdu zároveň návštevníci sekciu venovanú bezbariérovému cestovnému ruchu v Bratislave. Jej súčasťou je mapa, na ktorej sú farebne označené prístupné, čiastočne prístupné alebo neprístupné turisticky významné miesta a objekty. Medzi plne prístupné miesta patria napríklad Historické múzeum na Bratislavskom hrade, Primaciálny palác či Danubiana. Sekcia obsahuje aj zoznam bezbariérových toaliet.
BTB už v minulosti spustila viacero iniciatív vychádzajúcich v ústrety ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Nevidiaci a slabozrakí návštevníci turistického centra môžu využiť haptickú reliéfnu mapu určenú na čítanie hmatom. K dispozícii sú aj 3D hovoriace dotykové kocky, vďaka ktorým môžu spoznať ikonické pamiatky Bratislavy.