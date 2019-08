Turistické lokality v Košickom kraji zveľaďujú rómski dobrovoľníci

V tomto roku si vytypovali 13 turistických lokalít. Do konca roka by mali dokončiť projekty v Kluknave v okrese Gelnica, v obciach Slavošovce a Dedinky v okrese Rožňava, v Gelnici a na Tokaji.

Košice 16. augusta (TASR) – Takmer 400 Rómov sa od apríla tohto roka zapája do aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja (DCKK), ktoré patrí pod Košický samosprávny kraj (KSK). Podľa samosprávy pridáva projekt KREDO – Košickým regiónom dobrodružne, na atraktivite turistickým lokalitám s marginalizovanými komunitami. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Činčárová.



„V našom kraji vnímame niekoľko lokalít, ktoré majú turistický potenciál, avšak návštevnosť v nich nie je taká, ako by sme si predstavovali. Ide o miesta s vysokým výskytom marginalizovaných komunít, kde rozvoju cestovného ruchu často bráni negatívny dojem z osád. Som preto rád, že naše dobrovoľnícke centrum bojuje s týmto problémom a do aktivít zapojilo práve tých, na ktorých sa väčšina často pozerá cez prsty,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



V tomto roku si vytypovali 13 turistických lokalít. Do konca roka by mali dokončiť projekty v Kluknave v okrese Gelnica, v obciach Slavošovce a Dedinky v okrese Rožňava, v Gelnici a na Tokaji.



Pri Slavošovciach napríklad prepojili areál Dobšinského rozprávkarne s autobusovou stanicou osadením tabúľ. Jednou z aktivít je aj záhrada, ktorú vybudovali pri kaštieli v Kluknave. Dobrovoľníci zanedbaný areál vyčistili, osadili dekorácie a vytvorili simulované preliezačky z pneumatík. V záhrade pre nich potom zorganizovali workshopy zamerané na recykláciu.



V týchto dňoch sa 30 dobrovoľníkov realizuje aj na Tokaji. Ako uvádza KSK, okrem rómskeho dobrovoľníctva funguje aj firemné. Od námestia v Malej Tŕni smerom na sever urobili cestu, ktorú kopírujú sochy. V obci zas pribudla socha Sv. Urbana.



DCKK plánuje na Tokaji každoročne, pred septembrovým Dňom otvorených tokajských pivníc, realizovať aj dobrovoľnícke kempy. V uplynulých dňoch tam dobrovoľníci maľovali ihrisko pri vyhliadkovej veži, terasy informačného centra a čistili priestory bývalého potoka. Asi stovka Rómov bude koncom leta pomáhať aj v Gelnici. „Vyčistia zanedbaný chodník, ktorý vedie zo záchytného parkoviska na Gelnický hrad. Pozdĺž chodníka osadia tabule so zaujímavosťami z Gelnickej kroniky,“ uvádza KSK.



Ďalších približne 50 Rómov z komunitného centra z Dobšinej sa v septembri počas Týždňa dobrovoľníctva zapojí do budovania vzdelávacích atrakcií pre deti na lúke v obci Dedinky. Na Tokaji spoja sily aj kamenári v rámci profesijného dobrovoľníctva. Pred Veľkou Tŕňou pribudne trón z balvanu a pred Malou Tŕňou strapec hrozna. DCKK chce v tejto lokalite oživiť i cyklotrasu, ktorá prepája dediny.



„V každej z lokalít by mal pribudnúť koordinátor. Jeho úlohou bude rozvíjať aktivity a návyky, ktoré Rómovia získali v dobrovoľníckej práci, zapájať ich do turistického ruchu a rozvíjať služby pri nových atrakciách,“ uzavrelo KSK s tým, že s podchytenou komunitou rómskych dobrovoľníkov chce naďalej pracovať.