Turistickú sezónu na Fiľakovskom hrade otvoria výstavou plagátov

Fiľakovo 8. marca (TASR) – Tohtoročnú turistickú sezónu otvoria na Fiľakovskom hrade výstavou venovanou histórii plagátov. Od polovice marca bude hrad pre verejnosť prístupný každý deň v týždni. TASR o tom informovalo Hradné múzeum vo Fiľakove (HMF).



Na Fiľakovskom hrade sezónu v utorok (14. 3.) odštartuje vernisáž výstavy s názvom História na plagáte, plagát v histórii, ktorú HMF pripravilo v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom Slovenských národných rád, Myjava. Výstava verejnosti predstaví plagáty a ilustrácie plagátov, ktoré sa v novodobej histórii používali na reklamné, mienkotvorné, protivojnové či propagandistické účely.



Dejiny plagátu siahajú do 19. storočia, za otca moderného plagátu je považovaný Jules Chéret. "Vlády využili plagát a techniku reklamy po prvý raz počas 1. svetovej vojny. Na začiatku 20. storočia psychológovia Walter Dill Scott a Gustave Le Bon verili, že masy sú citlivé na iracionálne pohnútky prostredníctvom podvedomia a na opakované príťažlivé heslá. Uvedomovali si, že davy môžu byť náchylné na zneužitie demagógmi, ale výhody efektívneho šírenia informácií prostredníctvom plagátov obavy rozptýlili," priblížilo múzeum.



Od polovice marca bude Fiľakovský hrad pre verejnosť prístupný každý deň v týždni, a to od 10.00 do 18.00 h. HMF v areáli hradu návštevníkom ponúka štyri stále expozície. Nachádzajú sa vo výstavných priestoroch Bebekovej veže, v protileteckom úkryte pod hradným kopcom a v zrekonštruovanom vínnom domčeku.