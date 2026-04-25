Turistickú sezónu na Oravskom hrade odštartujú Thurzove slávnosti
Niesť sa bude v znamení historickej atmosféry 16. a 17. storočia, keď žil aj najznámejší majiteľ Oravského hradu Juraj Thurzo so svojou rodinou.
Autor TASR
Oravský Podzámok 25. apríla (TASR) - Remeselným jarmokom odštartujú v sobotu o 10.00 h na Oravskom hrade dvojdňové (25. - 26. 4.) Thurzove slávnosti. Kultúrny program sa začne napoludnie. Informovalo o tom Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava na svojej webovej stránke.
Podujatie je tradične štartom do novej turistickej sezóny na Oravskom hrade. Niesť sa bude v znamení historickej atmosféry 16. a 17. storočia, keď žil aj najznámejší majiteľ Oravského hradu Juraj Thurzo so svojou rodinou.
„V priestoroch hradného nádvoria bude bohatý dvojdňový program spojený s remeselným jarmokom. Nebude chýbať dobová hudba, šermiarske súboje, historické tance, divadelné vystúpenia a svoje umenie predvedú aj šikovní sokoliari,“ informovali organizátori.
Súčasťou programu bude historický sprievod obcou Oravský Podzámok a slávnostná nedeľná (26. 4.) svätá omša v Kaplnke sv. Michala. Počas oboch dní bude Oravský hrad otvorený pre verejnosť od 9.00 do 16.00 h.
