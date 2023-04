Turistickú sezónu v Múzeu Bojnice otvorí podujatie Strašidelný zámok

Bojnice 26. apríla (TASR) - Hlavnú turistickú sezónu v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu Bojnice otvorí už tento týždeň Strašidelný zámok. Premiérový ročník podujatia ponesie podtitul 1888 a reflektovať bude práve na tento rok, keď započala prestavba hradu na romantický zámok i zhoreli strechy domov na námestí.



"Strašidelný zámok je podujatie, ktoré je úplnou novinkou v ponuke SNM - Múzea Bojnice. Cieľom aktuálneho vedenia múzea bolo nadviazať na tradíciu strašidelných podujatí, ktoré sa na Bojnickom zámku v minulosti realizovali," načrtla pre TASR PR manažérka múzea Petra Gordíková.



Ide tak podľa nej o uvoľnené, ľahké pokračovanie Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel, ktorého 25. finálny ročník mohli návštevníci vidieť v roku 2018. "Tematické podujatia sú stálou súčasťou ponuky múzea, je to viac-menej zábavná forma, ako návštevníkov prilákať do Bojníc a ukázať im históriu. Môžeme síce hovoriť o tom, že je to komerčná časť ponuky, ale istým spôsobom sa vždy odkazuje na históriu, ktorá súvisí priamo s Bojnickým zámkom," ozrejmila.



Od začiatku prestavby niekdajšieho hradu na romantické sídlo, s ktorou začal gróf Ján František Pálffy, uplynie v tomto roku už 135 rokov. V roku 1888 však zarezonovala i ďalšia veľká udalosť spätá s Bojnicami. "V tom istom roku totiž vyhorela v Bojniciach jedna časť námestia. Chytili sa strechy a pomaly všetky ostatné domčeky. Bola to veľká skaza, z ktorej sa ľudia spamätávali. Bojničania hovoria, a je to dokonca zachytené v niektorých historických prameňoch, že v predvečer požiaru sa na námestí zjavil duch čiernej panej a ukázal tým smerom, kde požiar potom vznikol," spomenul režisér podujatia Vojtech Bartko.



Dotyčný človek, ktorý čiernu paniu videl, sa podľa neho zľakol a nikomu o tom nepovedal. Myslel si, že pitia v panskej krčme bolo viac ako inokedy, no na druhý deň došlo k požiaru. "Podujatie tak bude o domnienkach, o tom, čo ľudia dokážu navymýšľať, ako dokážu veci nafúknuť. Bude tak o rečiach, prečo sa dejú zvláštne veci v Bojniciach, o hľadaní vinníka. Ľudia budú obviňovať grófa, že hrozné veci ako pozostatok cholery či požiar vznikajú preto, lebo zobudil duchov v hrade, ktorý začal prestavovať," priblížil Bartko.



Bartko v minulosti režíroval viacero ročníkov festivalu, tvrdí, že tento typ podujatia na zámok patrí. "Je strašidelne krásny. Tak, ako je na jednej strane krásny, rozprávkový a romantický, zároveň pod rúškom hmly a noci je strašidelný. Som presvedčený, že tieto témy na zámok patria. Nehovoriac o tom, že ide o obrovské lákadlo v rámci cestovného ruchu regiónu, Slovenska i strednej Európy," skonštatoval režisér.



Podujatie sa uskutoční v termínoch od 28. apríla do 1. mája a od 5. do 8. mája od 9.00 h do 17.00 h.