Turistický chodník Ždiar - Široké sedlo ostáva do odvolania uzavretý
Z bezpečnostných dôvodov nie je možné sprístupniť ani obchádzkovú trasu červeného turistického značenia cez Monkovu dolinu.
Autor TASR
Ždiar 29. mája (TASR) - Turistický chodník v úseku Ždiar - Široké sedlo v Monkovej doline zostáva až do odvolania obojsmerne uzavretý. Správa Tatranského národného parku (TANAP) o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že po obhliadke terénu bolo potvrdené, že v lokalite sa nachádza rozsiahly lavínový nános s odhadovanou dĺžkou 400 až 500 metrov, šírkou približne 50 metrov a hrúbkou päť až desať metrov.
Ako uvádza, pod nánosom preteká Rigeľský potok, ktorý vytvára dutiny a podmýva snehovú masu, čím vzniká riziko jej preborenia.
„Z bezpečnostných dôvodov preto nie je možné sprístupniť ani obchádzkovú trasu červeného turistického značenia cez Monkovu dolinu. Podľa aktuálnych odhadov sa neočakáva, že sa lavínový nános úplne roztopí počas letnej sezóny 2026,“ informuje TANAP a prosí návštevníkov o rešpektovanie uzávery.
