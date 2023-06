Turistický pas v Ružomberku rozšírili o ďalších 12 lokalít

Ružomberok 27. júna (TASR) - Do ružomberského turistického pasu pred letnou sezónou doplnili ďalších 12 lokalít v Dolnom Liptove. TASR o tom informoval vedúci informačného centra v Ružomberku Milan Kolčák s tým, že nevyberajú len známe miesta a atrakcie, ale aj také, kam zavíta len málokto.



"Z menej známych miest môžeme spomenúť lesopark v Hrboltovej, minerálny prameň Medokýš v Ludrovej alebo vyhliadku na skalných bralách Žiar nad Liptovskou Osadou. Z tých známejších sme vybrali napríklad Liptovský hrad nad Kalamenmi, ružomberskú kalváriu s pekným výhľadom alebo Kostol svätého Martina v Martinčeku," priblížil Kolčák. Doplnil, že v pase sa nachádzajú aj historické a architektonické pamiatky, vodopád, zaujímavý skalný útvar alebo najvyšší vrchol Dolného Liptova.



Turistický pas pred tromi sezónami vydali ako detskú aktivitu. Minulý rok ho pozmenili tak, aby sa do spoznávania okolia a zbierania pečiatok mohol zapojiť každý bez ohľadu na vek či bydlisko. "Tým si pas získava ďalších priaznivcov, ktorí sú za spoznávanie odmenení nielen peknými zážitkami, ale aj malými darčekmi, ktoré po prejdení stanoveného počtu zaujímavostí môže cestovateľ s pasom získať v Informačnom centre Ružomberok," uviedla vedúca oddelenia regionálnej politiky Mestského úradu v Ružomberku Gabriela Demčáková.



Aktuálne je v obehu viac než 1700 turistických pasov. K dispozícii sú tri verzie, dve detské a jedna bez obmedzenia veku. V pase je aktuálne zaradených 32 lokalít a ku každej je vyrobená pečiatka. Odmenu za zozbieranie pečiatok si vyzdvihla asi tretina držiteľov pasu. Zatiaľ ho stále najčastejšie vydávajú deťom, no podľa Kolčáka postupne sa do objavovania okolia zapájajú aj dospelí.