Turistický pochod Jilemnického jarná 25-ka napíše svoju 49. kapitolu
Autor TASR
Považská Bystrica 12. apríla (TASR) - Turistický pochod Jilemnického jarná 25-ka v okolí Považskej Bystrice napíše v nedeľu svoju 49. kapitolu. Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá pripravil pre účastníkov tri pešie trasy i cyklotrasu. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.
Peší účastníci si môžu vybrať z troch trás s dĺžkou desať, 15 alebo 25 kilometrov, cyklotrasa má približne 50 kilometrov. „Organizátori sa každoročne snažia trasy mierne obmieňať, aby účastníkom ponúkli nové zážitky a predstavili im ďalšie zaujímavé miesta v regióne,“ priblížila KOCR. V cieli podľa nej čaká na účastníkov nielen občerstvenie, ale aj sprievodný kultúrny program.
„V predchádzajúcich ročníkoch mali turisti možnosť objavovať krásy Manínskych a Súľovských vrchov, lokality, ako Manínska tiesňava, Kostolecká tiesňava, Veľký Manín, Malý Manín, Drieňovka, Havrania skala či Ostrenec, ale aj obce, ako Považská Teplá, Záskalie, Kostolec, Vrchteplá, Podmanín, Praznov a Plevník-Drienové,“ doplnila KOCR.
Od roku 1996 je pochod zaradený do medzinárodného kalendára organizácie Internationaler Volkssportverband, ktorá zastrešuje podujatia zamerané na rekreačný šport. V minulom roku sa na podujatí zúčastnilo takmer 4700 turistov, viac ako 230 ich bolo zo zahraničia.
Organizátormi Jilemnického 25-ky sú Klub slovenských turistov Manín spolu s mestom Považská Bystrica, PX centrom v Považskej Bystrici a Základnou školou v Považskej Teplej.
