Turistický vláčik na Muráni bude k sysľovisku premávať až budúci rok

Muráň 20. júna (TASR) - Obec Muráň v okrese Revúca úspešne ukončila verejné obstarávanie na nový turistický vláčik, ktorý by mal voziť návštevníkov k obľúbenému sysľovisku Biele vody. Premávať však bude až budúcoročnú letnú turistickú sezónu. Pre TASR to uviedol starosta obce Roman Goldschmidt.



Turistický vláčik obci za približne 300.000 eur dodá česká spoločnosť. Vláčik bude pozostávať z dvoch vozňov, naraz odvezie vyše 70 pasažierov. Jeho výrobu a dodanie odhaduje starosta na približne šesť až osem mesiacov. "Túto sezónu určite nestihneme. Možno na jeseň by sme ho mohli mať, ale počítame, že budúci rok by to malo fungovať," skonštatoval Goldschmidt.



V rámci rozvoja cestovného ruchu a zatraktívnenia obce Muráň samospráva aktuálne vyhlásila verejné obstarávanie i na výstavbu drobnej turistickej infraštruktúry. V obci by mal pribudnúť nový informačný kiosk či informačné panely, ale aj lavičky a odpadkové kože v detskom parku. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje takmer 60.000 eur, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 11. júla.



Nákup turistického vláčika i dobudovanie drobnej turistickej infraštruktúry obec financuje z prostriedkov plánu obnovy, z ktorého v rámci výzvy zameranej na transformáciu regiónu Národného parku Muránska planina získala vyše 380.000 eur. Samospráva bola v tejto výzve úspešná i s ďalším projektom, takmer 53.000 eur tak bude z plánu obnovy čerpať na revitalizáciu Muránskeho hradu.