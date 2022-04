Turistický vláčik Štiavnická Anča vyrazil počas sviatkov do mesta

Banská Štiavnica 16. apríla (TASR) – Počas veľkonočných sviatkov vyrazil v sobotu do ulíc Banskej Štiavnice vyhliadkový turistický vláčik Štiavnická Anča. Premáva každú hodinu počas soboty a nedele. TASR o tom v sobotu informoval Milan Kabina, prevádzkovateľ vláčika.



„Na ktorejkoľvek zastávke môže cestujúci vystúpiť, navštíviť múzeum, prezrieť si Kalváriu alebo sa okúpať na tajchu Klinger, a potom nastúpiť na vláčik a pokračovať v jazde a obhliadke. Počas jazdy turistov sprevádza audiosprievodca, od ktorého sa dozvedia zaujímavosti z histórie Banskej Štiavnice a okolia,“ konštatoval Kabina.



Pred mnohými desaťročiami vozil do Banskej Štiavnice ľudí a náklad legendárny parný vlak, ktorý ľudia pomenovali Štiavnická Anča. Vláčik doslúžil, ale dnes obyvateľov či návštevníkov mesta vozí turistický vláčik s rovnakým menom. Zavezie ich k najznámejším a najnavštevovanejším pamätihodnostiam Banskej Štiavnice.



„Lístok platí celý deň. Na ktorejkoľvek zastávke môže cestujúci vystúpiť a opäť nastúpiť. Trasa vedie z Námestia sv. Trojice k Banskému múzeu v prírode – skanzenu a obľúbenému tajchu Klinger. Odtiaľ ľudí vláčik prevezie popri historickom sklade pušného prachu, odkiaľ je pekný panoramatický výhľad na okolitú prírodu. Následne zamieria do historického centra, popri Trotuári, Kammerhofe a Botanickej záhrade až pod Kalváriu. Ďalej až na križovatku, popri Glanzenbergu a ďalších historických pamiatkach späť na Námestie sv. Trojice,“ priblížil Kabina s tým, že všetky aktuálne informácie sú na http://stiavnickaanca-vlacik.sk.