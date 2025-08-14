< sekcia Regióny
Turistický vláčik v Banskej Bystrici láka na jazdy aj do Hronseka
Do Hronseka Neusohl Express jazdí nedele, z Banskej Bystrice vyráža o 9.30 h.
Autor TASR
Banská Bystrica 14. augusta (TASR) - Historické centrum Banskej Bystrice môžu návštevníci aj počas tejto letnej sezóny spoznávať prostredníctvom jázd turistickým vláčikom Neusohl Express. Premáva každý deň a láka aj na špeciálne víkendové trasy do Španej Doliny a Hronseka.
Do Španej Doliny vláčik premáva soboty. „Počas tejto, 16. augusta, sa návštevníci okrem historickej školy, banského prekopu a múzea medi môžu previesť aj na atraktívny program podujatia ŠpanDiv alebo na medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi. Z Banskej Bystrice pôjde vláčik v tento deň o 8.30, 10.45, 14.30 a 15.45 h,“ informuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.
Do Hronseka Neusohl Express jazdí nedele, z Banskej Bystrice vyráža o 9.30 h. Na pasažierov čaká prehliadka s odborným výkladom vo Vodnom hrade a v drevenom artikulárnom kostolíku, ktorý je zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO.
Podľa OOCR Stredné Slovensko okrem tradičných jázd historickým centrom mesta pod Urpínom sú špeciálne víkendové jazdy do oboch lokalít populárne, preto odporúča lístky rezervovať vopred.
Klasický okruh mestom sa začína a končí pri Hodinovej veži na Námestí SNP a trvá približne 30 minút. Kapacita vláčika je 42 až 56 osôb. V pracovných dňoch a soboty premáva od 10.00 do 18.00 h, nedele od 13.00 do 18.00 h. O aktuálnych jazdách informuje stránka www.centralslovakia.eu.
Do Španej Doliny vláčik premáva soboty. „Počas tejto, 16. augusta, sa návštevníci okrem historickej školy, banského prekopu a múzea medi môžu previesť aj na atraktívny program podujatia ŠpanDiv alebo na medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi. Z Banskej Bystrice pôjde vláčik v tento deň o 8.30, 10.45, 14.30 a 15.45 h,“ informuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.
Do Hronseka Neusohl Express jazdí nedele, z Banskej Bystrice vyráža o 9.30 h. Na pasažierov čaká prehliadka s odborným výkladom vo Vodnom hrade a v drevenom artikulárnom kostolíku, ktorý je zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO.
Podľa OOCR Stredné Slovensko okrem tradičných jázd historickým centrom mesta pod Urpínom sú špeciálne víkendové jazdy do oboch lokalít populárne, preto odporúča lístky rezervovať vopred.
Klasický okruh mestom sa začína a končí pri Hodinovej veži na Námestí SNP a trvá približne 30 minút. Kapacita vláčika je 42 až 56 osôb. V pracovných dňoch a soboty premáva od 10.00 do 18.00 h, nedele od 13.00 do 18.00 h. O aktuálnych jazdách informuje stránka www.centralslovakia.eu.