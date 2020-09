Turistický vláčik Záhoráčik odviezol cez sezónu asi 6000 cestujúcich

Bratislava 23. septembra (TASR) – Turistický vláčik Záhoráčik odviezol počas letnej sezóny 5753 cestujúcich. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Vlak, umožňujúci spoznávať zaujímavé miesta regiónu Záhorie, premával od 4. júla do 15. septembra počas víkendových a sviatočných dní. "Z troch vlakových liniek, ktoré v každý prevádzkový deň boli na trase medzi Bratislavou a Plaveckým podhradím vypravené, bol najvyťaženejší spoj s odchodom o 08.13 h z Bratislavy, v opačnom smere to bol vlak prichádzajúci do hlavného mesta o 19.35 h,“ spresnil Kováč.



Turistický vlak Záhoráčik premával počas štvrtej sezóny i napriek tomu, že Bratislavský samosprávny kraj bol v rámci reštrikčných opatrení pre pandémiu nového koronavírusu nútený projekt pozastaviť. Obnoviť ho sa rozhodlo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v spolupráci so ZSSK.



Záhoráčik bol jedným z viacerých projektov, ktorých cieľom bolo podnietiť ľudí spoznávať Slovensko vlakom. Spolu s rezortom dopravy a krajskými organizáciami cestovného ruchu vypravila ZSSK mimoriadne letné vlaky na desiatich trasách.