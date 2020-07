Turistický vlak Záhoráčik bude premávať aj toto leto

Bratislava 3. júla (TASR) – Turistický vlak Záhoráčik bude nakoniec premávať aj v rámci tohtoročnej letnej sezóny, počas víkendov tak opäť spojí Bratislavu s Plaveckým Podhradím. Svoju prvú jazdu odštartuje v sobotu.



Počas každého víkendu bude premávať trikrát denne až do polovice septembra. Vybavený bude tiež špeciálnym cyklovozňom. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman.



Štvrtú turistickú sezónu Záhoráčika sa podarilo spustiť aj napriek tomu, že bol Bratislavský kraj v rámci reštrikčných opatrení pre pandémiu nového koronavírusu nútený projekt pozastaviť. Obnoviť ho sa rozhodlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko.



„Projekt sezónneho cykloturistického vlaku je výborným príkladom ako naštartovať turizmus v Bratislavskom kraji po období reštriktívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Je to výborná správa pre obyvateľov kraja aj pre turizmus," zhodnotil obnovu projektu predseda BSK Juraj Droba.



Východiskovou stanicou pre Záhoráčik bude Bratislava hlavná stanica a konečnou zastávkou Plavecké Pohradie. Odtiaľ sa dá dostať nielen na Plavecký hrad, ale tiež na rozhľadňu na Vápennej. Prejsť sa dá taktiež Náučný chodník Plavecký kras, ktorý patrí medzi najkrajšie náučné chodníky na Slovensku. Turisticky lákavý je podľa kraja aj výhľad na panorámu Malých Karpát a Záhorskú nížinu z vrchu Vysoká, na ktorú sa dá dostať z obce Kuchyňa. Tá je zároveň štartovacím bodom pre cyklovýlety na Zochovu chatu alebo rozhľadňu Veľká Homola.



Podľa generálneho riaditeľa ZSSK Filipa Hlubockého je vláčik Záhoráčik jedným z viacerých projektov, ktorých cieľom je podnietiť ľudí spoznávať Slovensko vlakom. Spolu s rezortom dopravy a krajskými organizáciami cestovného ruchu vypraví spoločnosť mimoriadne letné vlaky na desiatich trasách.



„Vďaka tomu môžete každý víkend od 4. júla do 15. septembra navštíviť iný región a objavovať výnimočné miesta, prírodné krásy, pamiatky, chute a vône Slovenska," poznamenal Hlubocký.