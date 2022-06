Turistický vlak Záhoráčik nahradí v tejto sezóne Bajkbus na Záhorie

Bratislava 10. júna (TASR) – Turistický vlak Záhoráčik v tejto sezóne nahradí Bajkbus na Záhorie. Dôvodom zmeny je rekonštrukcia železničnej trate, po ktorej mimoriadny letný vlak premáva. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pre TASR uviedol, že cestujúci za turistickými destináciami Dolného Záhoria by sa Bajkbusom mali odviezť už v priebehu druhej polovice júna.



Podobne ako vlak Záhoráčik, aj sezónna autobusová linka bude premávať počas víkendov. "Jeho trasa bude viesť z centra Bratislavy so zastávkami Stupava, Lozorno, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš," uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman. O podrobnostiach chcú predstavitelia kraja informovať v priebehu budúceho týždňa.



Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v piatok potvrdila, že letné mimoriadne vlaky, podporujúce v regiónoch domáci cestovný ruch, budú jazdiť aj počas tohtoročnej sezóny. Na desiatich linkách bude 43 vlakov premávať od soboty (11. 6.) do 11. septembra. Cestujúcich odvezú nielen na tradičné destinácie, ako je Muráň, Červená Skala, Stará Ľubovňa či Mlynky, ale na novej letnej linke aj zo Zvolena do Štúrova.



Mimoriadne letné vlaky vypraví ZSSK v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR, národným portálom cestovného ruchu Slovenska SlovakiaTravel a samosprávnymi krajmi. V priebehu minuloročnej letnej turistickej sezóny sa sezónnymi vlakmi ZSSK odviezlo približne 42.000 cestujúcich.