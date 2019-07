Turistický vyhliadkový vláčik Poprad v lete prevádzkovať nebude

Nesúhlas so zrušením prevádzky vláčika vyjadrilo niekoľko nespokojných Popradčanov.

Poprad 10. júla (TASR) - Mesto Poprad počas tohto leta nebude prevádzkovať turistický vyhliadkový vláčik, ktorý bol súčasťou sezóny počas uplynulých troch rokov. „Rozhodli sme sa prevádzku nateraz pozastaviť, nakoľko vláčik nespĺňal požadované bezpečnostné predpisy. Navyše obmedzoval cestnú dopravu, na čo samospráva dostávala množstvo sťažností od obyvateľov mesta. Taktiež jeho fungovanie predstavovalo pre mesto neprimerane veľkú finančnú záťaž,“ zdôvodnilo mesto na svojej webovej stránke.



Nesúhlas so zrušením prevádzky vláčika vyjadrilo niekoľko nespokojných Popradčanov. „Určite to bola veľmi pekná a milá atrakcia. Myslím si, že to jednak podporovalo turizmus, no pre deti ako také to bola topka. Stalo sa nám niekoľkokrát, že sme nestihli nastúpiť, lebo bolo veľa ľudí. Počas jazdy sme sa zároveň aj my dospelí dozvedeli zaujímavé veci, keďže sme o histórii nášho mesta čo to už zabudli,“ uviedla mamička na materskej dovolenke Mirka Dovalovská. Zastávka v Spišskej Sobote bola podľa nej možno zbytočne dlhá, avšak deti sa mohli vybehať v parku, prípadne vyspovedať šoféra, či sadnúť si za volant vláčika. Silvia Knápeková, ktorá je taktiež doma na materskej, dodala, že im vláčik spestril každodenný režim a jazda sa jej synovi vždy veľmi páčila.



„Často, keď som sa prechádzal mestom, tak som neraz narazil na tento vláčik a pravdu poviem, nepamätám si, že by bol prázdny, aj jednotlivé zastávky vždy boli plné. Vo viacerých mestách je takáto alternatíva dopravy súčasťou spoznávania kultúry a histórie mesta a myslím si, že aj Poprad má čo ponúknuť. Takýto vláčik by mal byť podľa mňa nevyhnutnou súčasťou ponuky aktivít v meste, ktoré v lete navštevuje množstvo turistov,“ myslí si Martin Kovalčík a dodáva, že podľa neho vláčik nespôsoboval v doprave až tak závažné problémy, aby bolo nutné ho zrušiť. Súhlasí s ním aj jeho manželka Ivana, je podľa nej škoda, že mesto prevádzku pozastavilo.



„Mestá s potenciálom rozvoja cestovného ruchu podporujú aktivity, ktoré sú prínosné pre turistu. Mestské vláčiky presne takouto aktivitou sú a to hlavne z dôvodu pohodlia a množstva informácií, ktoré ponúkajú. Popradský vláčik sa za obdobie používania stal vyhľadávanou atraktivitou, avšak s jeho absenciou sa mesto Poprad môže vyrovnať ponukou alternatívneho programu,“ skonštatovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Veronika Littvová.



V predchádzajúcich sezónach bol na objednávku mesta vláčik prevádzkovaný súkromnými spoločnosťami M&R Magura a Slovenská autobusová doprava Poprad. Údaje, koľko osôb bolo vláčikom prepravených a či to malo pozitívny efekt, mesto podľa prednostky mestského úradu Oľgy Netočnej k dispozícii nemá. „Pripomeniem, že mesto Poprad naďalej ponúka vyhliadkovú jazdu 'doubledeckrom', pričom návštevníci si môžu výklad počas jazdy vypočuť pohodlne zo svojho mobilného zariadenia. Fungovanie vyhliadkového vláčika predstavovalo pre mesto neprimerane veľkú finančnú záťaž, ktorá v minulom roku predstavovala 8880 eur a výber cestovného bol príjmom spoločnosti, ktorá ho prevádzkovala,“ upozornila Netočná. Podotkla, že napríklad v roku 2015 jazdil vláčik prevádzkovaný súkromnou spoločnosťou bez účasti mesta, čomu sa samospráva nebráni ani teraz.



Prednostka tiež upozornila, že ponuku pre turistov i domácich sa usiluje radnica spestriť predovšetkým vytvorením bohatého programu kultúrneho leta. Radnica v spolupráci s OOCR a rímskokatolíckou farnosťou zabezpečila i výstupy na vežu kostola sv. Egídia, ktoré realizuje Mestská informačná kancelária (MIK). Sprievodcovia poskytujú na objednávku taktiež služby sprevádzania v Spišskej Sobote či na Kvetnici. „V MIK najnovšie pribudli sprevádzané prehliadky vo výrobných podnikoch u nás. Cestovný ruch podporujeme tiež tvorbou rôznych bezplatných sprevádzaných podujatí v spolupráci s Podtatranským múzeom, SHMÚ či s viacerými cirkevnými farnosťami v rámci sprevádzania po sakrálnych pamiatkach v Poprade, ktoré za bežných okolností nie sú sprístupnené. Moderný skatepark, workoutové exteriérové ihrisko a predovšetkým sieť cyklotrás, do ktorej v tomto roku pribudol cyklookruh na Kvetnici a nový cyklochodník spájajúci východnú a západnú časť Popradu, ktorý vedie centrom mesta, sú významným lákadlom pre nadšencov aktívneho oddychu,“ skonštatovala Netočná. Dodala, že ďalšími atrakciami sú aj nové expozície v Podtatranskom múzeu či výstava Terrakotovej armády v Tatranskej galérii.