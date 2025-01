Dráma pri Malom Rozsutci: Turistka skončila s vážnymi pomliaždeninami

Terchová 11. januára (TASR) - Slovenská turistka v sobotu popoludní utrpela po pošmyknutí sa na zľadovatenom povrchu a páde do žľabu pri Malom Rozsutci v časti Kryštálová mnohopočetné pomliaždeniny na tele a bolesti v oblasti chrbtice. Devätnásťročnej žene pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



Na miesto vyrazilo sedem záchranárov pozemne. Záchrannú akciu podľa HZS komplikovali zlé poveternostné podmienky v podobe silného vetra, oblačnosti a sneženia. "Horskí záchranári pacientku vyšetrili, ošetrili a za pomoci lanovej techniky vytiahli zo žľabu. Následne ju transportovali k terénnemu vozidlu HZS, ktorým bola prevezená do Terchovej, kde ju odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci," dodali horskí záchranári.