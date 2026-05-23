Turistka si pod Kľakom poranila nohu, pomáhali jej záchranári
Žene pomáhali horskí i leteckí záchranári.
Autor TASR
Fačkov 23. mája (TASR) - Slovenská turistka si v sobotu popoludní pod vrchom Kľak v Lúčanskej Malej Fatre poranila dolnú končatinu. Žene pomáhali horskí i leteckí záchranári. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
HZS o súčinnosť požiadala posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe zo Žiliny, ktorá po medzipristátí na Martinských holiach zobrala na palubu záchranára HZS z Oblastného strediska Veľká Fatra.
„Po dosiahnutí miesta záchranári ženu vyšetrili, ošetrili a následne letecky transportovali na ďalšie vyšetrenia do nemocničného zariadenia v Žiline,“ doplnila HZS.
