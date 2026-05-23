Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
< sekcia Regióny

Turistka si pod Kľakom poranila nohu, pomáhali jej záchranári

.
Snímka zo zásahu. Foto: Facebook: Horská záchranná služba

Žene pomáhali horskí i leteckí záchranári.

Autor TASR
Fačkov 23. mája (TASR) - Slovenská turistka si v sobotu popoludní pod vrchom Kľak v Lúčanskej Malej Fatre poranila dolnú končatinu. Žene pomáhali horskí i leteckí záchranári. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

HZS o súčinnosť požiadala posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe zo Žiliny, ktorá po medzipristátí na Martinských holiach zobrala na palubu záchranára HZS z Oblastného strediska Veľká Fatra.

Po dosiahnutí miesta záchranári ženu vyšetrili, ošetrili a následne letecky transportovali na ďalšie vyšetrenia do nemocničného zariadenia v Žiline,“ doplnila HZS.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1