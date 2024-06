Turistka uviazla v nedostupnom teréne, noc prečkala v horách

Vysoké Tatry 23. júna (TASR) - Poľská turistka uviazla v ťažkom teréne vo Vysokých Tatrách, noc prečkala v horách. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že ešte v sobotu (22. 6.) predpoludním prijali žiadosť o pomoc pre 49-ročnú ženu, ktorá sa nachádzala v Čiernej Javorovej doline v oblasti severnej steny Vyšnej Baranej strážnice.



"Turistka uviazla v neschodnom teréne a nebola schopná ďalej pokračovať. O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, ktorá na palubu vrtuľníka na heliporte v Starom Smokovci pribrala záchranárov z oblastného strediska HZS Vysoké Tatry. Spoločne smerovali na miesto, záchrannú akciu však komplikovali zlé poveternostné podmienky v podobe búrok, oblačnosti a silného vetra," uviedla HZS.



Napriek snahe a viacerým pokusom sa do zotmenia záchranárom k turistke nepodarilo dostať. Keďže žena disponovala vybavením na núdzové bivakovanie a po dohode s ňou, že je schopná prečkať noc v horách, záchrannú akciu odložili.



V nedeľu skoro ráno sa záchranári opätovne snažili nasadiť vrtuľník VZZS aj poľského TOPR-u (Tatrzanskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), avšak nepriaznivé počasie a hmla nedovoľovali nasadenie leteckej techniky. Do terénu preto vyrazilo päť záchranárov HZS zo Starého Smokovca, ktorí záchrannú akciu vykonali pozemne. "Ženu po dosiahnutí z exponovaného terénu vyslobodili. Turistka v ich sprievode bezpečne zišla do Starého Smokovca, odkiaľ pokračovala na vlastnú žiadosť samostatne," uzavrela HZS.